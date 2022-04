"Jesteśmy pod ścianą". Prezes Jastrzębskiego Węgla tłumaczy zwolnienie trenera

Mistrz Polski, Jastrzębski Węgiel znalazł się pod ścianą. W tym sezonie przegrał już finał Pucharu Polski, półfinał Ligi Mistrzów (oba przeciwko ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle), a teraz jest o krok od odpadnięcia z walki o medale w PlusLidze po porażce w pierwszym meczu ćwierćfinałowym przeciwko Treflowi Gdańsk.

Dla prezesa klubu, Adama Gorola, tego było już za wiele. W czwartek po południu klub poinformował w oficjalnym komunikacie o zwolnieniu trenera Andrei Gardiniego.

Jastrzębski Węgiel zwolnił trenera w trakcie walki o medal PlusLigi

Włoch pracował w Jastrzębskim Węglu przez rok i trzy miesiące. Od tego czasu zdobył mistrzostwo Polski, Superpuchar Polski, dwukrotnie dochodził do finału Pucharu Polski i raz do półfinału Ligi Mistrzów.

- Stanęliśmy przed historyczną szansą na pierwszy finał Ligi Mistrzów dla naszego klubu. Dotknęły nas jednak te stany chorobowe, tak to nazwijmy - mówi Sport.pl Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla. Próbuje wytłumaczyć swoją decyzję, opisując ostatnie tygodnie drużyny i nawiązuje do problemów zdrowotnych, które sprawiły, że jego siatkarze przegrali pierwsze spotkanie półfinałowe z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 0:3. - Część zawodników nie była gotowa do gry w pierwszym meczu i to były czynniki od nas niezależne. Jednak jeśli mówimy o rewanżu w Kędzierzynie, to można powiedzieć, że tam już w pewien sposób byliśmy gotowi do gry. I tamten mecz oraz przegrane spotkanie ćwierćfinału PlusLigi w środę w Gdańsku potwierdziły, że nie byliśmy optymalnie przygotowani do walki w kluczowych meczach. To jest potwierdzone wynikami, to one zawsze oddają naszą jakość - wskazuje Gorol.

Gorol: Nie zgadzam się z decyzjami personalnymi trenera

Prezesa klubu z Jastrzębia-Zdroju pytamy o bezpośrednią przyczynę takiego ruchu. Czemu decyzja przyszła jeszcze w trakcie sezonu i tuż przed rewanżem ćwierćfinału PlusLigi? - Nie zgadzam się z decyzjami personalnymi trenera z pierwszego meczu z Treflem. To wszystko razem z wcześniejszymi problemami się skumulowało i wpłynęło na moją decyzję - przekazuje działacz. Jastrzębianie w środę przegrali z Treflem 2:3 (28:26, 25:18, 18:25, 21:25, 13:15), choć prowadzili 2:0. Andrea Gardini na przestrzeni całego spotkania dokonał czterech zmian, ale grali głównie zawodnicy wybrani do wyjściowej szóstki.

- Jesteśmy pod ścianą, mamy swoją ostatnią szansę. W sobotę gramy mecz o wszystko. Wierzę w to, że jesteśmy w stanie odwrócić losy tej rywalizacji. Ze swojej strony robię wszystko, żeby tak właśnie wyszło. Prowadzę rozmowy motywacyjne z zawodnikami, zrobiłem ruch w kwestii trenera, gdzie uważam, że formuła już zupełnie się wyczerpała. Jednak po to Jastrzębski Węgiel budował szeroki skład, który sporo kosztuje klub, żeby nim grać. W mojej ocenie zarządzanie drużyną przez trenera Gardiniego podczas meczu nie było takie, jakie bym sobie wyobrażał - tłumaczy Gorol.

Asystent zastąpi Gardiniego. "To nie czas na rozmyślanie o przyszłości"

Andreę Gardiniego na razie zastąpi jego asystent, Nicola Giolito, który do tej pory odpowiadał także za przygotowanie fizyczne zawodników. 45-letni Włoch wcześniej pracował w Jastrzębiu w sezonach 2017/2018 i 2018/2019 za kadencji trenerów Ferdinando de Giorgiego i Roberto Santilliego. Do tej pory nigdy nie pracował jednak w roli pierwszego trenera.

- W jego sprawie rozmawiamy na razie przede wszystkim o tym jednym meczu z Treflem. Na tym nam najbardziej zależy. Oczywiście decyzja o przejęciu drużyny przez trenera Giolito dotyczy fazy play-off, dokończenia tego sezonu. Teraz nie jest to jednak czas na rozmyślanie o przyszłości: i tej bliższej i dalszej. Musimy walczyć. Niestety, sami doprowadziliśmy do sytuacji, w której, mając taki potencjał sportowy drużyny, po prostu gramy o przetrwanie - podkreśla Adam Gorol.

Gorol zmienił trenera już siódmy raz. "Brakuje nam stabilizacji"

Dla Jastrzębskiego Węgla to już siódma zmiana trenera za kadencji prezesa Gorola. - Byłem przekonany, że to już czas na stabilizację naszego klubu pod kątem sztabu. Niestety, nadal nam jej brakuje. Czuję wewnętrznie, że taka decyzja miała zapaść, wręcz musiała zapaść i to ani godziny później. Patrzę na to tak, że w tego typu sytuacji kryzysowej trzeba robić to, co jest możliwe do wykonania i do czego jestem przekonany. I tak zrobiłem - twierdzi Gorol.

- Udało nam się wypracować stabilność wśród zawodników, bo skład drużyny się ostatnio wyraźnie nie zmienia. Jednak w przypadku trenerów tak nie jest i nie ukrywam, że nad tym musimy popracować. Dla mnie najważniejsi są zawodnicy i cieszę się, że cały czas ten skład nam zostaje. Widzę jego potencjał i twierdzę, że niewiele więcej na polskie warunki jesteśmy w stanie uzyskać. W tej chwili trzeba wypracować odpowiedni poziom sztabu szkoleniowego, który będzie w stanie wycisnąć z tego składu maksimum. Tu sprawa jest oczywista. W Jastrzębskim Węglu już od dłuższego czasu nie da się grać systemem szóstkowym, czyli ciągle konkretnymi zawodnikami. Tu trzeba grać szerokim składem i tak samo będzie w przyszłym sezonie. Tak jest zbudowany ten zespół. Nie od zera, tylko z progresem od pięciu-sześciu lat. Nie ma możliwości wdrażać innej filozofii, nie da się złamać naszej. To ją chcemy kontynuować - zapewnia prezes mistrzów Polski.

Rewanż Jastrzębskiego Węgla z Treflem Gdańsk został zaplanowany na sobotę, 16 kwietnia o godzinie 14:45.