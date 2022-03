Polacy są zdeterminowani. Chcą przejąć MŚ od Rosjan. Jasna deklaracja ministra

Polacy są gotowi do organizacji siatkarskiego mundialu. - Jeśli nie samodzielnie, bo to bardzo duże wyzwanie, to we współudziale z innymi, liczącymi się krajami będziemy tę imprezę w Polsce mieć. Wierzę w to - stwierdził Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki, na antenie Radiowej Trójki.

Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl