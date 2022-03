Andrij Jarmołenko wprost do Polaków: Nie ma odpowiednich słów

Sytuacja na Ukrainie jest coraz cięższa. Każdego dnia giną kolejni cywile i żołnierze, a miasta ulegają zniszczeniu. Zdecydowanie na agresję Rosji na Ukrainie zareagowali Polacy. Od wybuchu wojny utworzono zbiórki pieniędzy, które mają pomóc Ukraińcom. Dostarczane są rzeczy pierwszej potrzeby (ubrania, leki, jedzenie), nasi rodacy pomagają w ucieczce z terenów objętych wojną do Polski czy oferują swoje mieszkania dla rodzin z dziećmi.

Jarmołenko dziękuje Polakom za ich wsparcie. "Nigdy Wam tej dobroci nie zapomnimy"

Reakcję widać niemal w każdym aspekcie, także tym sportowym. PZPN otwarcie oświadczył, że po ataku na Ukrainę nie zamierza zagrać z Rosją w półfinale baraży do mistrzostw świata w Katarze. Do tego stanowiska przyłączyły się inne związki piłkarskie, co wymusiło działanie na FIFA i UEFA. Rosja została zawieszona, więc jej kluby i drużyna narodowa nie zagrają w turniejach międzynarodowych.

- Gest Roberta Lewandowskiego, który założył opaskę w barwach Ukrainy, decyzja waszej federacji i waszych piłkarzy, że nie zagracie z Rosją... Tak, ja to wszystko widziałem, ja to wszystko doceniam. I jeszcze raz podkreślam: zachowanie Polski i Polaków jest dla nas wielkim wsparciem – powiedział Andrij Jarmołenko, w rozmowie z WP SportoweFakty.

Artiom Dziuba odpowiada Jarmołence: Jestem dumny, że jestem Rosjaninem

- W tym ciężkim czasie Polacy są dla nas jak wielcy bracia. Widzimy, co dla nas robicie, wasze gesty, waszą pomoc. Polskie wsparcie dostrzegają nie tylko ci, którzy są w Ukrainie, ale też Ukraińcy przebywający poza krajem. I mogę zapewnić, że nigdy Wam tej dobroci nie zapomnimy – dodał Jarmołenko.

Jarmołenko już wcześniej zabrał głos ws. wojny na Ukrainie. Apelował on do Rosjan, aby reagowali na to, co robią władze ich kraju. - Mam pytanie do graczy Rosji: czemu siedzicie jak obesrani i nic nie mówicie? U nas w kraju zabijają ludzi, nasze żony, nasze matki, nasze dzieci. A wy siedzicie cicho - powiedział piłkarz na nagraniu wideo.

32-letni piłkarz ma na swoim koncie 106 meczów w reprezentacji Ukrainy, w których zdobył 44 bramki i jest drugim najlepszym strzelcem kadry w historii. Pierwsze miejsce należy do Andrija Szewczenki - 48 goli. Obecnie Jarmołenko gra dla West Hamu United. Wcześniej występował w Dynamie Kijów (228 ligowych meczów, 99 goli). Czterokrotnie wybrano go piłkarzem roku w Ukrainie.