Oficjalnie: Rosja traci mistrzostwa świata! Polska już czeka w gotowości

Wszystko zaczęło się od komunikatu MKOl, który wykluczył Rosję i Białoruś ze swoich struktur. MKOl zaapelował też do międzynarodowych federacji sportowych, by robiły wszystko, żeby sportowcy z tych krajów nie mogli rywalizować z resztą świata w trakcie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Chwilę później agencja Reutera przekazała, że FIFA wyciągnęła wnioski ze swojego żenującego, niedzielnego oświadczenia. Jeszcze w poniedziałek międzynarodowa federacja piłkarska ma przekazać, że wyklucza rosyjskie drużyny ze swoich rozgrywek. Będzie to oznaczało, że mecz Rosja - Polska w barażach o awans na mistrzostwa świata nie dojdzie do skutku.

Kolejny ruch należał do światowej federacji siatkówki. FIVB we wtorek poinformował, że zaplanowane w Rosji mistrzostwa świata nie odbędą się w tym kraju. Turniej miał się odbyć w dniach od 26 sierpnia do 11 września w 10 rosyjskich miastach: Moskwie, Petersburgu, Kaliningradzie, Jarosławiu, Kazaniu, Ufie, Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Kemerowie i Krasnojarsku.

"W związku z militarną inwazją Rosji na Ukrainę, FIVB jest zaniepokojona sytuacją i bezpieczeństwem Ukraińców. Zarząd FIVB doszedł do wniosku, że w związku z wojną na Ukrainie niemożliwe jest zorganizowanie mistrzostw świata w Rosji. Podjęto decyzję o odebraniu Rosji organizacji mistrzostw świata zaplanowanych na sierpień i wrzesień 2022. Rosyjska federacja siatkarska i komitet organizacyjny zostali poinformowani. FIVB szuka państwa lub państw aby cała siatkarska rodzina czuła się bezpiecznie i dumnie uczestnicząc w tym sportowym święcie" - czytamy w komunikacie FIVB.

Tak samo jak w przypadku FIFA FIVB zmieniła zdanie. Jeszcze w piątek siatkarska federacja wystosowała oświadczenie, w którym poinformowała, że przygotowania do turnieju nie ulegną zmianom i że odbędzie się on w Rosji. Po tym oświadczeniu z udziału w MŚ zrezygnowały Polska, Francja, Słowenia i Holandia. Polacy są aktualnymi mistrzami świata. Na tegorocznym turnieju będą bronić tytułu, który dzierżą od 2014 roku.

Jak poinformował Mateusz Miga z TVP Sport, polska federacja wyraziła chęć przejęcia tegorocznych mistrzostw świata.