Trener Chelsea reaguje na sprzedaż klubu. "Nie żyjemy na wyspie"

Wielka Brytania kontynuuje nakładanie sankcji na rosyjskie firmy, a także tamtejszych oligarchów. Jedną z osób, które wkrótce mogą zostać ukarane, jest Roman Abramowicz. Właściciel Chelsea od dawna przyjaźni się z Władimirem Putinem. W mediach trwała dyskusja, czy zdecyduje się on sprzedać Chelsea FC.

REKLAMA

Zobacz wideo Warszawska Arena Ursynów przekazana do dyspozycji uchodźców

Roman Abramowicz sprzedaje Chelsea FC. Thomas Tuchel skomentował decyzję swojego pracodawcy

Abramowicz nie czekał na decyzję brytyjskich władz i w środę za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej "The Blues" poinformował, że podjął decyzję o sprzedaży klubu. - Zawsze podejmowałem decyzje, kierując się najlepszym interesem Klubu. W obecnej sytuacji podjąłem więc decyzję o sprzedaży Klubu, ponieważ uważam, że leży to w najlepszym interesie Klubu, kibiców, pracowników oraz sponsorów i partnerów Klubu - przekazał w oświadczeniu miliarder.

Los reprezentacji Polski przesądzony. "FIFA nie rozważa innego scenariusza"

Dochód ze sprzedaży Abramowicz zamierza w całości przeznaczyć na rzecz ofiar wojny w Ukrainie, a także na odbudowę zniszczonego kraju. Informacja o sprzedaży Chelsea pojawiła się tuż przed jej spotkaniem w ramach 1/8 Pucharu Anglii z Luton Town. Londyńczycy wygrali 3:2. Po meczu nie zabrakło pytań właśnie o Abramowicza i jego decyzję.

- Może usłyszałem to trochę wcześniej niż wy, ale było jeszcze blisko do rozpoczęcia meczu - mówił trener Chelsea Tomas Tuchel. - Słyszeliśmy te plotki przez cały dzień, a także podczas spotkań drużynowych i wszyscy o tym rozmawialiśmy. To ważna wiadomość, czekamy, zobaczymy i mamy nadzieję, że będzie jak najlepiej - powiedział Niemiec.

- Myślę, że każda decyzja, którą podejmuje, jest słuszna. To jest jego wybór i jego klub. Nie żyjemy na wyspie, mamy dostęp do Internetu i widzimy w telewizji, co się dzieje. Niektórzy są od tego oderwani, a inni nie. To normalne, że granie w takim dniu jak dziś nie jest łatwe i sprawia, że zwycięstwo smakuje jeszcze lepiej - dodał.

Roman Abramowicz jest właścicielem Chelsea od 2003 roku. Przez blisko 20 lat klub pod jego wodzą wzbogacił się o liczne trofea. Wygrał m.in. pięć razy Premier League, dwa razy triumfował w Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

Robert Lewandowski dał przykład. Anglicy idą w jego ślady