Znamy kolejnego ćwierćfinalistę ME siatkarzy! Co za walka! Było blisko wielkiej sensacji

Portugalczyków przed turniejem skazywano na porażkę. Niewielu widziało w nich kandydatów do wyjścia z "polskiej" grupy w Krakowie, a pokazali się ze świetnej strony: wygrali z Belgią i Grecją, a potentatom, czyli Serbii i Polakom urwali po jednym secie.

"Kopciuszek" był o krok od wyrzucenia z turnieju Holendrów

Do meczu z Holandią znów przystępowali raczej w roli "Kopciuszka", a od początku pokazywali, że wcale nie chcą być tak postrzegani. W pierwszym secie znakomicie blokowali i bronili ataki gwiazd - choćby Nimira Abdel Aziza. Przez większość seta prowadzili, ale w końcówce Holendrzy ich dogonili. Jednak od stanu 22:22 wygrali trzy akcje z rzędu i objęli prowadzenie w całym meczu.

W dwóch kolejnych partiach pokazali jednak, że nie umieją wykorzystać szansy od losu. Być może z przebiegu całości drugiego i trzeciego seta bardziej zasługiwali na wygraną, ale w kluczowych momentach pojedynki na siatce wygrywali Holendrzy. Dołożyli do tego presję wywieraną na rywalach zagrywką i mocnym, skutecznym atakiem. Wygrali je odpowiednio do 22 i na przewagi, do 24. W czwartym secie wróciła jednak dobra gra Portugalczyków, którzy od stanu 4:3 nie oddali rywalom prowadzenia nawet na moment i po partii wygranej do 20 zrobiło się 2:2.

Holendrzy w ćwierćfinale pierwszy raz od dwunastu lat

Zwycięstwo Portugalii byłoby wielką sensacją, ale tie-break przebiegał już pod dyktando zawodników Roberto Piazzy. Holendrzy przegrywali tylko przez moment, a Portugalczycy nawet w momencie, gdy dochodzili rywali na dwa punktów, to byli w stanie dać się zaskoczyć blokiem postawionym przy lekkiej kiwce. Ostatecznie Holandia wygrała 15:13 i 3:2 w całym meczu.

Dla Holendrów to pierwszy awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy od dwunastu lat. Wówczas zajęli siódme miejsce. Ostatni raz o medale grali w 1997 roku w domowym turnieju, który zresztą wygrali. Ich rywalem w ćwierćfinale będzie Turcja lub Serbia, które zmierzą się w drugim spotkaniu wieczoru w Ergo Arenie o 20:30.

Przypomnijmy, że do ćwierćfinału po pokonaniu 3:0 Finlandii awansowała już reprezentacja Polski. Kadra Vitala Heynena zagra o wejście do strefy medalowej z Rosją we wtorek, 14 września o godzinie 20:30. Relacja na żywo z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

