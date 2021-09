Jest godzina wielkiego meczu Polska - Rosja w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw Europy

Polscy siatkarze pewnie awansowali do ćwierćfinału mistrzostw Europy. W sobotę zespół Vitala Heynena w imponującym stylu rozbił Finlandię 3:0 (25:16, 25:16, 25:14). "Polscy siatkarze są przed kluczowym meczem mistrzostw Europy i właśnie urządzili sobie pokaz siły przeciwko Finom, wygrywając 3:0. Nie ma powodów do obaw, bo weszli na poziom kapitalnej, dynamicznej i momentami wręcz bezbłędnej gry" - napisał po meczu Jakub Balcerski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl o meczu Polska - Finlandia

W ćwierćfinale reprezentanci Polski zagrają w hicie z Rosją, która tak samo jak my, do ćwierćfinału awansowała w sobotę. W 1/8 finału Rosjanie pokonali Ukrainę 3:1 (22:25, 25:16, 25: 22, 25:22).

10 milionów za pokonanie Rosji. Media ujawniły motywacyjną ofertę. Szef potwierdza

Wiadomo już, kiedy i o której rozpocznie się ćwierćfinałowy pojedynek, do którego dojdzie w Gdańsku. Polacy zagrają z Rosjanami we wtorek o godzinie 20:30. Mecz transmitowany będzie w TVP oraz Polsacie Sport. Relacja na żywo na Sport.pl.

Polska - Rosja to pierwsza para ćwierćfinalistów. Kolejnych poznamy w najbliższych dniach. Wiadomo już jednak, że zwycięstwo we wtorek zapewniłoby naszej drużynie awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w Katowicach. Jeśli Polacy wyeliminują Rosjan, to w półfinale zagrają z najlepszą z drużyn z meczów Francja - Czechy / Słowenia - Chorwacja.

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych sześciu meczach zdobyli zagrywką 44 punkty, co oznacza ufundowanie 132 strojów!

Michał Materla czekał na ten rewanż 15 lat. No i wrócił, wygrał, ale był cieniem samego siebie

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu, w którym rozlosujemy stroje tutaj >>