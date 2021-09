Polscy siatkarze zrobili rywalom dyskotekę. Biało-czerwona burza. "Byliśmy w euforii"

Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału mistrzostw Europy po tym, jak pokonali 3:0 Finów w sobotę. Wygraną w pomeczowych wypowiedziach wręcz dedykowali kibicom, dzięki którym na trybunach zrobiła się prawdziwa biało-czerowna burza.

A nabuzowani energią fanów polscy siatkarze zrobili swoim rywalom taką dyskotekę, jaka pojawia się w hali, gdy organizatorzy wygaszą główne oświetlenie i zostaną tylko lampy w barwach brandingu tegorocznych mistrzostw świata - niebieskim i czerwonym.

"Nie graliśmy przeciwko Finlandii, a dla naszych kibiców. To było odpowiednie podejście"

- Przede wszystkim nie graliśmy wczoraj przeciwko Finlandii, a dla naszych kibiców. Po to wyszliśmy na boisku. To sobie założyliśmy i to było odpowiednie podejście do tego spotkania - mówił po spotkaniu Bartosz Kurek. - Na boisku dzięki temu, jak dopingowali nas kibice, byliśmy w euforii - dodawał Aleksander Śliwka.

Przed polską kadrą teraz walka o strefę medalową. Zapewnią ją sobie, jeśli w ćwierćfinale wygrają z Rosjanami. Początek spotkania o godzinie 20:30 we wtorek, 14 września. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych sześciu meczach zdobyli zagrywką 44 punkty, co oznacza ufundowanie 132 strojów!

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu, w którym rozlosujemy stroje tutaj.