10 milionów za pokonanie Rosji. Media ujawniły motywacyjną ofertę. Szef potwierdza

Reprezentacja Rosji pokonała Ukrainę 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22) w meczu 1/8 finału siatkarskich mistrzostw Europy. Podczas meczu nietrudno było mieć wrażenie, że oba zespoły weszły na poziom, przy którym, jeśli tak zaprezentowałyby się przeciwko kadrze Vitala Heynena, to stworzyłyby jej sporo problemów. "Ukraińcom należą się jednak spore brawa - odpadli po długiej, męczącej i bardzo ciekawej walce z potentatem" - pisał Jakub Balcerski na łamach Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Od początku zbrojnego konfliktu w Donbasie na poważnych międzynarodowych zawodach drużynowych Ukraina nie rywalizowała z Rosją. Często dbają o to federacje sportowe i ich przepisy. W 1/8 finału ME siatkarzy w Gdańsku dojdzie jednak do meczu, który może budzić pozasportowe emocje" - pisał przed meczem dziennikarz Sport.pl, Kacper Sosnowski i opisywał, jak na mecz mogą wpłynąć konflikt w Donbasie, czy wcześniejszy związany z aneksją Krymu przez Rosję.

Ukraińska federacja chciała zmotywować swoich siatkarzy przed meczem z Rosją

I choć w trakcie meczu sprawy polityczne zeszły na dalszy plan, o tyle jeszcze przed meczem ukraińscy kibice zdecydowali się protest. Na czas odgrywania hymnu odwrócili się od boiska, na którym prezentowano rosyjską flagę. Więcej takich zachowań podczas spotkania Rosji z Ukrainę już nie było.

"A jak myślisz, k***a"? Kubiak tylko się uśmiechnął. I wypalił do dziennikarza

Po meczu rosyjskie media opisują, w jaki sposób motywowani byli siatkarze reprezentacji Ukrainy. Jak informuje portal sports.ru, federacja siatkarska obiecała siatkarzom 10 milionów hrywien, czyli niecałe 1,5 miliona złotych, które otrzymaliby po pokonaniu Rosjan i awansie do ćwierćfinału. - Dzięki wsparciu naszych partnerów mamy możliwość motywowania naszych zawodników do gry nie tylko słowami, ale także finansowo - powiedział szef ukraińskiej federacji Michaił Melnik.

Rosjanie, po zwycięstwie nad Ukrainą, awansowali do ćwierćfinału mistrzostw Europy. W nim zmierzą się z reprezentacją Polski, która rozbiła Finlandię 3:0. Spotkanie, które zdecyduje o awansie do strefy medalowej, odbędzie się we wtorek o 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Hit polskich siatkarzy w ćwierćfinale ME! Kiedy zagramy o półfinał?

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych sześciu meczach zdobyli zagrywką 44 punkty, co oznacza ufundowanie 132 strojów!

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu, w którym rozlosujemy stroje tutaj >>