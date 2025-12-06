To już koniec marzeń na MŚ! Polki na kolanach

To był mecz o być, albo nie być dla Polek w grze o ćwierćfinał mistrzostw świata. Biało-Czerwone musiały wygrać, by zachować szanse na tę fazę turnieju. Zadanie było jednak arcytrudne, bo zmierzyły się z faworytem do medalu i współgospodarzem turnieju - Holandią.

Klęska Polek z Holandią

Mecz od początku nie układał się po myśli Polek. Po zaledwie 12 minutach miały już aż sześć strat. - Ciągle gramy zbyt indywidualnie, cały czas z kozłem - słusznie mówiła komentatorka TVP Sport. Po zaledwie siedmiu minutach trener Sestad poprosił o czas, bo jego zespół przegrywał 1:5 i wyglądał na kompletnie zagubionego. Potem coś ruszyło w grze naszego zespołu, który miały nawet serię pięciu z rzędu ataków zakończonych golem.

Kluczowe dla losów spotkania były ostatnie 80 sekund pierwszej połowy. Wtedy czas wziął trener Holenderek przy wyniku 15:11, niezadowolony z tego, co jego podopieczne robiły w ostatnich akcjach. Efekt? Do przerwy Holenderki zdobyły trzy gole z rzędu! i na przerwę Polki schodziły nie z cztero, ale z siedmiobramkową stratą! Swojego dnia nie miała prawoskrzydłowa Magda Balsam, najlepsza zawodniczka naszej drużyny na tym turnieju, która trafiła tylko raz w czterech próbach i zmarnowała rzut karny.

- Zaczynamy rozpatrywać wygraną z Holandią w kategorii cudu - mówił na początku drugiej połowy komentator TVP Sport.

Cudu nie było, bo jak mógł być, jak Polki w drugiej połowie pierwszego gola zdobyły dopiero po ośmiu minutach! Z drugiej strony Biało-Czerwone poprawiły obronę i sprawiły, że gospodynie nie trafiły też przez prawie jedenaście minut (od 32. do 43.). Nic to jednak nie dało. Polki ostatecznie przegrały aż 11 golami i straciły szanse na awans do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Polki w ostatnim meczu II fazy grupowej zmierzą się z Austrią. Pojedynek rozpocznie się w poniedziałek, 8 grudnia o godz. 18. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Polska - Holandia 22:33 (11:18)