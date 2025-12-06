Żyła "nażarł się bananów" i "nie pie***ył się w tańcu". Czekał na to 632 dni

Aż osiem reprezentacji miało w sobotnim konkursie w Wiśle zawodnika wyżej niż Polska. Setki kibiców, którzy tłumnie zebrali się pod skocznią imienia Adama Małysza, nie miały czego świętować. Bo nikogo dziś nie zadowolą Polacy punktujący na miejscach w drugiej i trzeciej dziesiątce zawodów.

Coraz mniej broni wyniki Polaków. Trener uspokaja, ale nie brzmi przekonująco

Niestety, chyba trzeba się przyzwyczaić do tego, że tak wygląda nasza smutna rzeczywistość i miejsce w tej stawce. Indywidualne wyskoki w kierunku Top10 mogą się zdarzać, ale na razie nie ma mowy o nawiązaniu do tego, jak skaczą najlepsi Słoweńcy, Niemcy czy Austriacy.

- Trzeba bardzo indywidualnie podchodzić do każdego zawodnika. Myśleć o tym, co ma robić, bo na pewno pomimo słabych rezultatów ten optymizm w drużynie cały czas jest. I pracujemy każdego dnia bardzo ciężko, żeby kolejne zawody były lepsze - mówił po zawodach Maciej Maciusiak.

Trener Polaków niestety nie brzmiał przekonująco. Coraz mniej broni to, że jego skoczkowie nie zdobywają co weekend więcej niż tylko kilkudziesięciu punktów. W sobotę udało się ich zgromadzić 29.

Żyła wciąż ma rezerwy. Najlepszy wynik od blisko dwóch lat

Iskierką nadziei w Wiśle mógł być tylko progres Piotra Żyły. Tydzień temu w Ruce nie wszedł do drugiej serii, wcześniej nie potrafił się wydostać z trzeciej dziesiątki pierwszych zawodów PŚ. A teraz stopniowo poprawiał swoje skoki i wiślański konkurs skończył na 14. pozycji. To jego najlepszy wynik od 632 dni - 24 marca 2024 roku był 5. w Planicy.

- Jasne, że jestem zadowolony. Z tym że rezerwy jeszcze były, oj, oj, były. Najważniejsze jednak, że była energia. Znowu pożarłem bananów - śmiał się skoczek, który o takim sposobie na znalezienie siły na skoczni mówi od przyjazdu do Wisły.

Sam podkreślał jednak, że w technice skakał jeszcze nieswojo. - Zawsze idę pełnym ogniem, a tu wszystko mi tak trochę spadało. Wiadomo, od czegoś trzeba zacząć i tę formę stabilizować. A potem piąć się w górę, żeby to szło w stronę "dziesiątki". Wiem, że stać mnie na to, ale spokojnie. Swoje trzeba zrobić i tak, żeby się nie napinać - ocenił Żyła. W sobotę zabrakło mu do Top10 zaledwie 1,9 punktu.

Żeby poprawić swoje wyniki, wykonał sporo pracy mentalnej. I dzięki temu nie popełnia już tak prostych błędów, jak w trakcie weekendów w Skandynawii. W końcu tam czasem nie radził sobie z presją. Jak sam mówił, trochę jak debiutant. - Po pierwsze widać, że nareszcie wypuścił trochę presji i można powiedzieć, że nie pie***y się w tańcu. Idzie po prostu na fulla, nie kontroluje i to widać w tych skokach. Tego luzu trzeba trochę mieć i Piotrek go łapie - opisał Maciej Maciusiak.

Maciusiak wskazał, co nie gra u Polaków. I wyznaczył im cele

Poza Żyłą w "30" znaleźli się jeszcze 25. Kacper Tomasiak i 26. Dawid Kubacki. U tego pierwszego cieszy regularność - znów nie wypadł z punktów, choć w Wiśle nie wszystko wychodzi mu idealnie. Pewnie, żeby myśleć o jeszcze lepszym wyniku, musiałby nieco mniej przejąć się tym, ilu kibiców obserwowało zawody w Wiśle. - Mam problemy z płynnością, więc nie ma takiej uwagi, że po prostu ruszam z belki, tylko potrzebuję złapać więcej luzu. Ciężko jest to poprawić tak ze skoku na skok, ale myślę, że dosyć dobrze się to udaje - ocenił Tomasiak. W przypadku Kubackiego szkoda drugiej serii i spadku z 20. pozycji, którą zajmował przed finałową rundą. Po pierwszym skoku w "30" zabrakło 31. Macieja Kota i 34. Pawła Wąska.

Co może się wydarzyć w niedzielę? Czasu na poprawę skoków jest niewiele i trudno liczyć na cud u Polaków. - Myślę, że na pewno ośmiu zawodników stać na to, żeby przebić się do "50". Sześciu, może siedmiu skoczków w drugiej serii byłoby takim zadowalającym wynikiem - wskazał trener Maciusiak. Szansę na poprawę będzie miał przede wszystkim Kamil Stoch, który w sobotę nie skakał, bo odpadł z rywalizacji już dzień wcześniej w kwalifikacjach.

Niedzielne zawody zaplanowano na godzinę 14:25. Pomiędzy pierwszą i drugą serią będzie miała miejsce spora, niecodzienna 40-minutowa przerwa ze względu na pokrycie się transmisji z PŚ w skokach z innymi dyscyplinami. Kwalifikacje rozpoczną się o 12:55. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.