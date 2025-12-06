Polak oczarował całe Niemcy. "Absolutnie genialny"

- Kamil Grabara! Kapitalna interwencja bramkarza Wolfsburga. Nawet nie tyle, że pomylił się piłkarz Unionu, ale polski bramkarz doskonale odczytał intencje strzelca i kierunek strzału. Nie mogło być tak dobrze dla Querfelda, bo ostatnio nastrzelał się z rzutów karnych - zachwycał się polskim bramkarzem komentator Eleven Sports.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o przeszłości Nawrockiego. Musiał wybrać

Niemcy zachwyceni Grabarą. Co za słowa o Polaku

Nie tylko polscy komentatorzy zachwalali Grabarę. Również niemieckie media nie szczędzą polskiemu bramkarzowi bardzo pozytywnych komentarzy. "Bild" stwierdził, że Polak rzucił się do interwencji "z prędkością światła" i "dokonał wybitnej obrony". "Kicker" uważa, że Grabara obronionym karnym "zapewnił zwycięstwo Wolfsburgowi" - a wynika to z tego, że w końcówce spotkania Union atakował bez wytchnienia w poszukiwaniu bramki kontaktowej.

Ndr.de również docenia Polaka. "Zespół 'Wilków' ledwo był w stanie wytrzymać napór drużyny z Berlina, która szła po pełną pulę. Swoją obroną rzutu karnego Grabara powstrzymał nadciągającą katastrofę" - czytamy. "Absolutnie genialny" - ocenił go portal waz-online.de.

W niemieckich serwisach sportowych Polak otrzymuje oceny "1" lub "2", czyli odpowiedniki naszych "5" i "6".

Dla Kamila Grabary był to już drugi obroniony karny w tym sezonie. Wcześniej Polak obronił jedenastkę w meczu z HSV.

Dzięki tej wygranej Wolfsburg awansował na 14. miejsce w tabeli i zyskał trochę oddechu - do tej pory klub Kamila Grabary rozgrywał fatalny sezon. Polak kolejną okazję do zdobycia trzech punktów będzie miał już w sobotę 13 grudnia o godzinie 15:30 - tego dnia Wolfsburg zagra na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach.