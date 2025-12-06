Polak oczarował całe Niemcy. "Absolutnie genialny"

- Kamil Grabara! Kapitalna interwencja bramkarza Wolfsburga. Nawet nie tyle, że pomylił się piłkarz Unionu, ale polski bramkarz doskonale odczytał intencje strzelca i kierunek strzału. Nie mogło być tak dobrze dla Querfelda, bo ostatnio nastrzelał się z rzutów karnych - zachwycał się polskim bramkarzem komentator Eleven Sports.
Nie tylko polscy komentatorzy zachwalali Grabarę. Również niemieckie media nie szczędzą polskiemu bramkarzowi bardzo pozytywnych komentarzy. "Bild" stwierdził, że Polak rzucił się do interwencji "z prędkością światła" i "dokonał wybitnej obrony". "Kicker" uważa, że Grabara obronionym karnym "zapewnił zwycięstwo Wolfsburgowi" - a wynika to z tego, że w końcówce spotkania Union atakował bez wytchnienia w poszukiwaniu bramki kontaktowej.
Ndr.de również docenia Polaka. "Zespół 'Wilków' ledwo był w stanie wytrzymać napór drużyny z Berlina, która szła po pełną pulę. Swoją obroną rzutu karnego Grabara powstrzymał nadciągającą katastrofę" - czytamy. "Absolutnie genialny" - ocenił go portal waz-online.de.
W niemieckich serwisach sportowych Polak otrzymuje oceny "1" lub "2", czyli odpowiedniki naszych "5" i "6".
Dla Kamila Grabary był to już drugi obroniony karny w tym sezonie. Wcześniej Polak obronił jedenastkę w meczu z HSV.
Dzięki tej wygranej Wolfsburg awansował na 14. miejsce w tabeli i zyskał trochę oddechu - do tej pory klub Kamila Grabary rozgrywał fatalny sezon. Polak kolejną okazję do zdobycia trzech punktów będzie miał już w sobotę 13 grudnia o godzinie 15:30 - tego dnia Wolfsburg zagra na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach.