Hansi Flick, trener FC Barcelony zaskoczył wyjściowym składem i m.in. na prawym skrzydle zagrał Roony, a Raphinha, Frenkie de Jong i Robert Lewandowski usiedli na ławce rezerwowych. Tak zestawiony zespół mistrzów Hiszpanii fatalnie zaczął mecz i po zaledwie sześciu minutach przegrywał.

Absolutnie szalony mecz Barcelony! Osiem goli, jeden bohater!

Po akcji lewą stroną, na 11 metrze skiksował Cucho Hernandez, ale piłka dotarła do Pablo Fornalsa, którego strzał zablokował Alejandro Balde. Dopadł do niej na piątym metrze Antony i mocnym strzałem pod poprzeczkę zdobył gola na 1:0.

Riposta FC Barcelony była znakomita. W ciągu trzech minut Ferran Torres, który zagrał w podstawowym składzie kosztem Roberta Lewandowskiego. Najpierw w 11. minucie z prawego skrzydła dośrodkował Jules Kounde, a na piątym metrze Ferran Torres uprzedził obrońcę i strzałem z pięciu metrów trafił do siatki. 120 sekund później ten sam zawodnik efektownym strzałem z półobrotu zdobył gola na 2:1. FC Barcelona po sześciu minutach przegrywała 0:1, ale już w 13. minucie wygrywała 2:1.

W końcówce tej części FC Barcelona dobiła rywali. Najpierw w 31. minucie Pedri podał do Roonyego, a ten strzałem z ok. 14 metrów w krótki róg trafił do siatki.

Dziewięć minut później znów Pedri miał asystę. Tym razem Ferran Torres zdecydował się na strzał z 20 metrów, piłka po rykoszecie zmyliła bramkarza i wpadła do siatki.

Dla Ferrana Torresa było to już 11. trafienie w tym sezonie w La Lidze. Wyprzedził Roberta Lewandowskiego o dwie bramki i jest drugi na liście najlepszych strzelców rozgrywek. Do Kyliana Mbappe traci pięć goli.

W 59. minucie Marcus Rashford wbiegł w pole karne, strzelił z 14 metrów, ale został zablokowany przez Bartrę. Obrońca Betisu zablokował strzał, ale piłka trafiła w jego wysoko uniesioną rękę. Sędzia główny dostał sygnał z VAR-u, obejrzał powtórkę i podyktował jedenastkę. Pewnie wykorzystał ją Lamine Yamal.

Po tym trafieniu Hansi Flick oszczędzał piłkarzy i zrobił cztery zmiany. W 85. minucie gola dla gospodarzy zdobył na 2:5 Diego Llorente, który wykorzystał strącenie piłki po rzucie rożnym i trafił do pustej bramki. Chwilę później Marcus Rashford zmarnował 100 proc. sytuację i w sytuacji sam na sam z bramkarzem, strzelił z ok. 11 metrów tuż obok słupka. W 90. minucie Kounde sfaulował w polu karnym Abde, a Cucho Hernandez pewnie trafił z jedenastki.

Dla FC Barcelony to już szósty wygrany mecz z rzędu, w którym zdobywa przynajmniej trzy gole! (3:1 z Elche, 4:2 z Celtą, 4:0 z Athletic Bilbao, 3:1 z Alaves i 3:1 z Atletico Madryt).

Drużyna Hansiego Flicka po tej wygranej ma po 16 spotkaniach 40 punktów, cztery więcej od Realu Madryt (mecz mniej). Wicelider w niedzielę, 7 grudnia (godz. 21) podejmie Celtę Vigo.

FC Barcelona we wtorek w Lidze Mistrzów podejmie Eintracht Frankfurt. Początek spotkania o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Real Betis - FC Barcelona 3:5 (1:4)