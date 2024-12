Dramat w 11 minut. Tak wygląda tabela ME po meczu Polska - Szwecja

W fazie zasadniczej reprezentacja Polski musi rozegrać cztery mecze - ze Szwecją, Węgrami, Czarnogórą oraz Rumunią. W grupie Polek znajduje się jeszcze Francja. Z nią Polki grały już w pierwszej fazie i wynik tamtego meczu (22:35) przechodzi również do tej rundy. Dlatego jeszcze przed meczem ze Szwecją Biało-Czerwone zajmowały ostatnie miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Doping? "Nie będę nikogo oskarżał, ale...". Szpilka tłumaczy, jak go wrobiono [Sport.pl Fight]

Polki postawiły się Szwedkom. Tak wygląda tabela po meczu mistrzostw Europy

To oczywiście utrudnienie w walce o awans do półfinału, z którego będą się cieszyć tylko dwie najlepsze reprezentacje z każdej grupy. W pierwszym meczu fazy zasadniczej Biało-Czerwone rywalizowały z reprezentacją Szwecji. To zespół, który kilka miesięcy temu zajął czwarte miejsce w turnieju olimpijskim. W pierwszej połowie Polki zagrały naprawdę dobrze i przegrały tylko 15:17.

Gorzej było po przerwie. Szwedki szybko uspokoiły wynik i po niespełna 11 minutach prowadziły już 24:17. Faworytki utrzymały prowadzenie do końca spotkania i ostatecznie wygrały 33:25. Szkoda tego meczu, bo w pierwszej połowie Polki dały swoją grą nadzieję na zwycięstwo.

Porażka oznacza, że na razie Biało-Czerwone wciąż będą na ostatnim miejscu w tabeli. Kolejny mecz zagrają już w piątek 6 grudnia o 20:30. Tego dnia zmierzą się z reprezentacją Węgier. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tabela Grupy 1 fazy zasadniczej mistrzostw Europy piłkarek ręcznych: