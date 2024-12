Anna Lewandowska w szpitalu. Łuczenko-Szczęsna natychmiast reaguje

Anna Lewandowska jest bardzo aktywna na wielu polach. Zupełnie oderwać jej od obowiązków nie był w stanie nawet huragan Dana, który nawiedził Hiszpanię. "Jej życie się nie zmieniło. Mimo problemów z wodą w domu Anna Lewandowska nie zrezygnowała z treningów i po udostępnieniu zdjęć zniszczeń pokazała, jak ćwiczy na siłowni" - pisała tamtejsza prasa. Teraz żona Roberta Lewandowskiego mierzy się z kolejnymi trudnościami.

Anna Lewandowska trafiła do szpitala. "Czas na regenerację"

Pod koniec października trenerka poinformowała o problemach zdrowotnych. "Niestety okazuje się, że mam zerwane więzadło w nadgarstku, pękniętą chrząstkę oraz dużą torbiel" - ogłosiła w sieci. "Chyba na razie muszę odłożyć plany na bok. Co mnie nie zabije... to mnie... wzmocni" - dodała. Od tamtego czasu sprawa się rozwinęła.

O wszystkim Lewandowska poinformowała we wtorkowym wpisie na Instagramie: "Po rekonstrukcji więzadeł nadgarstka czas na regenerację. Choć na moment muszę odpuścić własne treningi, to nie zwalniam tempa i w tym czasie chce przygotować dla Was nowe plany treningowe i zebrać inspiracje na kolejne projekty". Do opisu załączyła zdjęcie ze szpitalnego łóżka, na którym widać ją z opatrunkiem na ręce.

Marina Łuczenko-Szczęsna zareagowała na wieści od Anny Lewandowskiej. Dwa słowa

I dodała: "Wyzwania nas wzmacniają, a ja wrócę jeszcze silniejsza. Widzimy się wkrótce z powrotem na macie!". A w komentarzach posypały się wyrazy wsparcia. "Zdrówka Ania" - napisała Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego.

Mimo kontuzji Anna Lewandowska z pewnością nie będzie tracić czasu. W listopadzie otworzyła Edan Studios, czyli studio będące dla niej czymś więcej niż przestrzenią treningową. W tym miejscu chce łączyć "wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia". Poza tym poświęca czas rodzinie, a także na spotkania, również pozabiznesowe.