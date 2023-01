Bandycki faul w Pucharze Francji. Wysłał rywala do szpitala [WIDEO]

W sobotę o 15:30 Olympique Marsylia rozpoczął zmagania w Pucharze Francji. W 1/32 finału zmierzył się na wyjeździe z Hyeres. Zdecydowanym faworytem tego starcia była drużyna prowadzona przez Igora Tudora, ponieważ jej rywal na co dzień występuje na czwartym poziomie rozgrywkowym we Francji (National 2).

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz wierzy w Kubackiego przed finałem TCS. "Cuda w skokach się zdarzały"

Koszmarny faul Erica Bailly'ego

Spotkanie nie zaczęło się po myśli zespołu z Marsylii. W 15. minucie meczu obrońca Eric Bailly w bezmyślny sposób zatrzymał piłkarza rywali Almike'a Moussę N'Diaye. Iworyjczyk próbując przejąć piłkę, za wysoko podniósł nogę i kopnął rywala w klatkę piersiową. Został za to ukarany czerwoną kartką. Pomocnik gospodarzy po tym uderzeniu przez kilka minut nie podnosił się z murawy i niedługo później personel medyczny zniósł go na noszach. RMC Sport podało, że Mauretańczyk został przetransportowany do szpitala. Dziennikarze przekazali również, że piłkarz był przytomny.

Pomimo gry w osłabieniu, Olympique Marsylia objął prowadzenie pod koniec pierwszej połowy po tym, jak Alexis Sanchez wpakował piłkę do siatki z rzutu karnego. W drugiej części spotkania nieco częściej atakowało Hyeres, ale to ekipa z Ligue 1 ponownie strzeliła gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się Ahmadou Bamba Dieng. Ostatecznie wynik do końca meczu już się nie zmienił. Olympique Marsylia wygrał 2:0 i tym samym awansował do kolejnej rundy pucharu Francji.

Atrakcyjny kandydat na trenera Polaków wybrał inną reprezentację

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Eric Bailly jest piłkarzem Olympique'u Marsylia od sierpnia tego roku. W nowym klubie rozegrał do tej pory 11 meczów. W przeszłości występował w takich zespołach jak między innymi Manchester United lub Villarreal. Bailly jest także reprezentantem Wybrzeża Kości Słoniowej. W narodowych barwach zagrał w 46 meczach, w których strzelił dwa gole.

Klub Cristiano Ronaldo się nie zatrzymuje. Rusza po gwiazdę niemieckiej piłki