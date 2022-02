Polak szczerze odpowiedział na pytanie trenera. Potem zero minut w sześciu meczach. "To chyba miało wpływ"

Karol Fila od lipca 2021 roku jest piłkarzem Strasbourga występującego w Ligue 1. Obrońca do francuskiego klubu przeniósł się z Lechii Gdańsk za półtora miliona euro i podpisał umowę ważną do końca czerwca 2025 roku.

Początek przygody Fili ze Strasbourgiem był całkiem udany. Wszedł do zagranicznej ligi z marszu i wystąpił w pierwszych czterech spotkaniach sezonu 2021/22, więc wydawało się, że jego aklimatyzacja w nowym klubie przebiega zgodnie z planem. Problemy zaczęły się później. W piątym spotkaniu z Olympique Lyon był zawieszony za żółte kartki, a po powrocie zagrał tylko 15 minut z FC Metz. Później doznał kontuzji przywodzicieli uda i wypadł z gry na cztery mecze. Po powrocie do zdrowia Fila niemal całkowicie przestał pojawiać się na boisku. Z 10 ostatnich spotkań wystąpił w zaledwie czterech w ekipie prowadzonej przez Juliena Stephana.

Zaskakujące słowa Karola Fili. "Komunikacja bardzo ciężka. To chyba miało wpływ"

Fila był gościem ostatniego odcinka kanału "Foot Truck" na Youtube, gdzie opowiedział o swoim pobycie w nowym klubie i pracy z trenerem. - Od początku zrobił na mnie wrażenie, choć komunikacja bardzo ciężka, ale dajemy radę. Drugi trener bardzo dobrze mówi po angielsku i jakoś sobie radzimy. Ale widać, że ma duże pojęcie o piłce - powiedział Fila.

I dodał: - Trener ma duży spokój i cały czas chce grać ofensywnie, co widać po naszych statystykach strzeleckich, że lubimy atakować.

W dalszej części wywiadu Fila przyznał, że po powrocie do składu po kontuzji przestał pojawiać się na murawie z powodu bariery językowej. - Śmieszna historia, bo grałem regularnie na początku i wszystko dobrze mi tam wychodziło. Później przyszła kontuzja i wtedy trener powiedział, że chce ze mną porozmawiać i moją nauczycielką. Wyjaśniliśmy sobie pewne sprawy, że za mocno indywidualnie trenowałem i miałem z przywodzicielem problem. I on się mnie zapytał: "Czy coś rozumiem z odpraw?". A ja odpowiedziałem, że zupełnie nic nie rozumiem. I wróciłem po kontuzji. Sześć meczów i wszystkie na ławce, zero minut, czyli to chyba miało wpływ - zakończył Fila.

Fila to prawy obrońca, młodzieżowy reprezentant Polski i wychowanek Żuław Nowy Dwór Gdański, który w wieku 14 lat trafił do Lechii. W ubiegłym sezonie rozegrał 29 spotkań, zdobył dwie bramki i miał tyle samo asyst. W obecnym sezonie Fila zagrał w dziesięciu meczach Strasbourga we wszystkich rozgrywkach.