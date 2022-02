Lechia wraca na podium. Ma patent na strzelanie goli

W sobotni wieczór, w tzw. meczu przyjaźni, Lechia Gdańsk walczyła o powrót na podium ekstraklasy. Mierzyła się z dziesiątym Śląskiem Wrocław, który jesień zakończyła w bardzo kiepskim stylu, a do tego w Gdańsku musiał sobie radzić bez najważniejszych zawodników swojej ofensywy - sprzedanego do Hellasu Verona Mateusza Praszelika oraz przede wszystkim Erika Exposito, który lada dzień ma przejść do chińskiego Changchun Yatai.

Zadecydowały stałe fragmenty gry. Lechia ma patent

Lechia była w sobotni wieczór zespołem wyraźnie lepszym i odniosła zasłużone zwycięstwo. Oba gole strzeliła po stałym fragmencie gry. W 22. minucie po wrzutce z rzutu rożnego Rafała Pietrzaka piłkę zgrał Mario Maloca, a do siatki szczupakiem wbił ją Jakub Kałuziński.

Drugi cios zespół z Gdańska zadał w 57. minucie, gdy po centrze z rzutu wolnego Ilkaya Durmusa piłkę z bliska do siatki wpakował Michał Nalepa.

Takim zasłużonym wynikiem zakończyło się to spotkanie, choć Śląsk też miał swoje szanse w drugiej połowie. W najlepszej z nich Caye Quintana trafił w słupek. Ponadto Dusana Kuciaka nie potrafili także pokonać Marcel Zylla oraz Dennis Jastrzembski.

Gole Kałuzińskiego i Nalepy oznaczają, że w pierwszej kolejce ekstraklasy w 2022 roku aż 13 z 14 bramek strzelili dotąd Polacy. Jedynym piłkarzem z zagranicy, który trafił do siatki, jest Wahan Biczachczian z Pogoni Szczecin.

Lechia Gdańsk z 36 punktami na koncie przynajmniej do niedzieli wskoczyła na trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy. Śląsk Wrocław z 24 punktami pozostaje dziesiąty.