Vezirian odpalił bombę ws. Mbappe! "Ostrzegał, że nie chce grać z Messim"

- Kylian Mbappe? No myślę, że wszyscy wiedzą, że jego przyszłość jest jasna. Sam to powiedział, że chciał, żebyśmy mieli konkurencyjny zespół. No cóż... W tej chwili mamy najbardziej zespół konkurencyjny na świecie. Więc teraz nie ma dla niego usprawiedliwienia. Nie ma już żadnej wymówki, żeby zrobić coś innego, niż tutaj zostać - to słowa Nassera Al-Khelaifiego, prezesa PSG, który na środowej konferencji powitalnej Leo Messiego odpowiadał też na pytania dotyczące Kyliana Mbappe.

Od razu pojawiły się głosy, że to nic innego, jak presja, którą prezes PSG chciał wywrzeć na swoim zawodniku. Tym bardziej że Mbappe sam od jakiegoś czasu nie ukrywał, że chciałby być częścią lepszego projektu. Tego lata paryżanie sprowadzili jednak m.in. Gianluigiego Donnarummę, Sergio Ramosa, Achrafa Hakimiego czy właśnie Messiego. W interesie Al-Khelaifiego było więc publiczne odniesienie do wypowiedzi Mbappe, którego umowa z PSG wygasa w czerwcu 2022 roku i o którym od dłuższego czasu pisze się, że chciałby zmienić ligę - przenieść się do Hiszpanii i podpisać kontrakt z Realem Madryt.

Ale francuscy dziennikarze jeszcze przed pozyskaniem Messiego sugerowali, że to wcale nie musi dobrze wpłynąć na Mbappe. Że może poczuć się mniej potrzebny, stracić w Paryżu status największej gwiazdy. I niewykluczone, że właśnie tak się poczuł, bo Thibaud Vezirian w środę wieczorem na Twitterze odpalił prawdziwą bombę. "Kylian Mbappe chce odejść z PSG. Nie zamierza przedłużyć umowy i poprosił o zgodę na transfer. Do Realu Madryt trafi albo tego lata, albo za darmo za rok" - napisał francuski dziennikarz i przypomniał, że Mbappe sam kilka tygodniu temu miał ostrzegać, że nie chce grać z Messim w jednym klubie.

W środę Messi został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik PSG. Towarzyszyło temu szereg wydarzeń. Jednym z nich była pierwsza oficjalna konferencja prasowa z udziałem piłkarza (więcej tutaj).