Burza wokół Leo Messiego. Piłkarze PSG mogą, a Arkadiusz Milik nie

Dużo mówiono w mediach o tym, co zrobi Paris Saint-Germain, jeżeli Leo Messi chciałby występować z numerem "10". Dotychczas widniał on na plecach Neymara. Brazylijczyk przyznał, że jest w stanie zrzec się ze swojego numeru i oddać go 34-latkowi, jednak Argentyńczyk nie skorzystał z oferty. Messi postawił natomiast na "trzydziestkę", która w Ligue 1 nie jest tak prosta do pozyskania.

Przypomnijmy: Numer 30 w rozgrywkach ligi francuskiej jest zwykle zarezerwowany dla bramkarzy (tak jak nr 1 i nr 16). Leo Messi został jednak oficjalnie zaprezentowany z zarezerwowanym numerem, a ze strony władz Ligue 1 nie było protestów. Inaczej było w niedalekiej nawet przeszłości.

Arkadiusz Milik to nie Leo Messi, żeby mógł nosić numer, jaki chce. Dziennikarze pytają: "Dlaczego?"

- Jeśli Messi może nosić numer 30, normalnie zabroniony dla zawodników z pola, to dlaczego Milik nie może odzyskać swojego szczęśliwego numeru 99? - pyta Alexandre Jacquin z "La Provence". Arkadiusz Milik z tego powodu występuje w Olympique Marsylia z numerem 19. Podobnie było w przypadku Mario Balotelliego. - Ligue 1 odmawia Marsylii noszenia przez Milika numeru 99, a wcześniej Balotelliemu numeru 45 - czytamy na Twitterze.

W komentarzach podano również przykład Gianluigiego Donnarummy, który dołączył do PSG kilka tygodni temu. Włoch nie będzie musiał występować z numerami zarezerwowanymi dla bramkarzy, a z 50. Liga zaakceptowała także ten wariant.

Paris Saint-Germain zadbało o wzmocnienia w letnim okienku transferowym. Oprócz Leo Messiego i Donnarummy do składu Mauricio Pochettino dołączyli także Sergio Ramos, Achraf Hakimi oraz Georginio Wijnaldum.