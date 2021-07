Oficjalnie: Kolejny wielki transfer PSG potwierdzony! "Buongiorno"

Dopiero co został bohaterem Włochów podczas finału mistrzostw Europy, a teraz może opuścić Serie A w ramach wielkiego transferu. Gianluigi Donnarumma opublikował list, w którym pożegnał się z fanami Milanu i według najnowszych doniesień dziennikarzy w tym tygodniu miał zostać ogłoszony w nowym klubie. Nikt nie spodziewał się jednak, że stanie się to już w środę.

Oficjalnie: Donnarumma zawodnikiem PSG! Gigantyczny transfer

Gianluigi Donnarumma z końcem czerwca tego roku przestał być zawodnikiem Milanu. Reprezentant Włoch był przymierzany do transferu do Juventusu, natomiast Massimiliano Allegri jasno przekazał, że jego numerem jeden będzie Wojciech Szczęsny. W związku z tym z okazji skorzystało Paris Saint-Germain, które ma ściągnąć do siebie zawodnika. Francuscy dziennikarze z kolei stwierdzili, że taka decyzja klubu była zaskoczeniem dla kilku piłkarzy, w tym Neymara.

W środę wcześniejsze informacje z Francji się potwierdziły. Donnarumma opublikował list do fanów AC Milan, w którym się z nimi pożegnał. "Ten klub na zawsze pozostanie w moim sercu. Decyzja o tym, żeby opuścić Milan, nie była łatwa, ale czasami trzeba spróbować czegoś innego" - napisał bramkarz. Do tego włoski dziennikarz Fabrizio Romano specjalizujący się w tematyce transferów we wpisie na Twitterze wskazał, że "w tym tygodniu Donnarumma zostanie ogłoszony piłkarzem PSG".

Teraz transfer potwierdził już także sam klub - Donnarumma zagra w PSG! Bramkarz podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Dzięki jego zapisom ma zarabiać w Paryżu aż 12 milionów euro za sezon gry dla PSG. Klub przywitał go słowami "Buongiorno".

Kto pierwszym bramkarzem w Paryżu? Navas w wielkiej formie czy Donnarumma tuż po transferze?

Włoch zagrał w 48 spotkaniach w poprzednim sezonie, w których zanotował 15 czystych kont (z czego aż 14 z nich uzyskał w rozgrywkach ligowych). Obecnie pierwszy bramkarz Paris Saint-Germain, Keylor Navas z kolei zaliczył 16 meczów na zero z tyłu w Ligue 1. To kolejny spory transfer PSG po sprowadzeniu Sergio Ramosa czy Achrafa Hakimiego.

Kilka dni temu francuskie media zdradziły także, że władze Paris Saint-Germain odbyły rozmowę z Keylorem Navasem, obecnie pierwszym bramkarzem drużyny, po której były piłkarz Realu Madryt zdecydował, że zostanie na następny sezon w Paryżu. Tym samym Kostarykanin ma walczyć o podstawowy skład z nowym konkurentem i na ten moment nie wiadomo, kto rozpocznie sezon między słupkami PSG.