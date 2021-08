Nawet Messi był zaskoczony tym, co wydarzyło się na konferencji. Szaleństwo [WIDEO]

Lionel Messi został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Paris Saint Germain. Argentyńczyk, który we wtorek związał się z wicemistrzami Francji dwuletnim kontraktem, w środę po raz pierwszy przemówił po odejściu z FC Barcelony.

Na konferencji prasowej Messi pojawił się z żoną, trzema synami oraz prezesem PSG, Nasserem Al-Khelaifim. Argentyńczyk przez około 30 minut odpowiadał na pytania dziennikarzy, opowiadając o ostatnich dniach, uczuciach związanych z odejściem z Barcelony, nowej drużynie i wyzwaniach, jakie czekają go w PSG.

- To był dla mnie naprawdę trudny moment. Musiałem podjąć bardzo trudną decyzję o zmianach. Jestem jednak szczęśliwy, że trafiłem do PSG. Do klubu z wielkimi ambicjami i doskonałymi zawodnikami. Byli bardzo szybcy, zdecydowani i zdeterminowani. Ich oferta pojawiła się chwilę po czwartkowym oświadczeniu FC Barcelony - powiedział Argentyńczyk.

Lionel Messi przemówił. "To szalone. Niesamowite transfery"

- Przede wszystkim chciałbym podziękować prezydentowi klubu za jego zaangażowanie w sprowadzenie mnie tutaj. To samo tyczy się każdej osoby, która przyłożyła się do tego, że tu jestem. Od pierwszej chwili czuję się tu jak w domu, jestem szczęśliwy i już chcę rozpocząć treningi i wrócić do gry. Wciąż mam w sobie wielki głód gry, nowych wyzwań i zwycięstw. To nie zmieniło się od początku mojej kariery. Klub jest gotowy do walki o najważniejsze trofea, a to jest moim celem. Wierzę, że razem możemy wszystko. Jestem przekonany, że będę się cieszył każdą chwilą, jaką tu spędzę - dodał.

Nawet dziennikarze skandowali nazwisko Messiego

Po zakończeniu konferencji prasowej Messi wraz z Al-Khelaifim i dyrektorem sportowym PSG - Leonardo - miał krótką sesję zdjęciową na sali konferencyjnej. Później Argentyńczyk był fotografowany na boisku stadionu, gdzie na co dzień występują mistrzowie Francji.

Po części oficjalnej Argentyńczyk wyszedł przed stadion, gdzie w otoczeniu ochrony przywitał się z czekającymi na niego kibicami PSG. Messi przez kilka minut machał do tłumu fanów, którzy skandowali jego nazwisko.

Co ciekawe, kilka chwil wcześniej emocje poniosły też francuskich dziennikarzy. Tuż po zakończeniu konferencji prasowej nawet oni skandowali nazwisko Messiego. Nieco zaskoczony takim zachowaniem Argentyńczyk pomachał do nich, a opuszczając salę konferencyjną przywitał się z częścią z nich.

Na razie nie wiadomo, kiedy Messi zadebiutuje w PSG. Chociaż wicemistrzowie Francji kolejny mecz ligowy grają już w sobotę ze Strasbourgiem, to na konferencji prasowej Argentyńczyk przyznał, że po wakacjach nie jest w najwyższej formie i być może będzie potrzebował specjalnego okresu przygotowawczego.