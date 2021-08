Arkadiusz Milik potwierdza. Czarny scenariusz. "Przykro mi"

Druga część zeszłego sezonu była udana dla Arkadiusza Milika. Polski napastnik strzelił 10 bramek dla Olympique'u Marsylia i głównie dzięki jego bramkom zespół zajął miejsce premiowane prawem gry w eliminacjach do europejskich pucharów. Dobra forma Polaka była znakomitą wiadomością dla selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousy, który przygotowywał kadrę do gry dwoma napastnikami na Euro 2020.

Arkadiusz Milik nadal się leczy. Wymowny wpis na Twitterze

Niestety, musiał zmienić plany, bo Milik przyjechał na zgrupowanie z kontuzją kolana. Sztab medyczny kadry walczył o to, żeby Polak pojechał na turniej, ale uraz okazał się zbyt poważny. Początkowo Milik miał pauzować około miesiąc, co oznaczało, że byłby w pełni gotowy na początek sezonu w Ligue 1. Rzeczywistość okazała się gorsza od przewidywań. Milik ostatecznie przeszedł operację łąkotki, a jego przerwa potrwa znacznie dłużej.

"Jutro rozpoczyna się nowy, ważny sezon dla OM. Sezon fundamentalny dla wszystkich, nawet dla mnie. Przykro mi, że nie mogę być na boisku od samego początku z kolegami z drużyny, ale robię wszystko, aby odzyskać siły" – napisał Milik na Twitterze potwierdzając, że na jego powrót trzeba będzie jeszcze poczekać. Przerwa, która miała trwać miesiąc trwa już dwa miesiące i jeszcze się wydłuży. Potwierdził to też na konferencji prasowej trener Marsylii, Jorge Sampaoli. "Rehabilitacja trwa dłużej niż zakładaliśmy. Prognozy są takie, że Milik wróci do gry za około półtora miesiąca" – powiedział.

Z prognoz wynika więc, że Milik może wrócić do gry dopiero w ósmej kolejce na mecz z RC Lens. Ominą go pojedynki z Montpellier, Girondins Bordeaux, OGC Nice, AS Saint-Etienne, AS Monaco, Stade Rennais i Angers. Pierwszy mecz w nowym sezonie Olympique zagra w niedzielę 8 sierpnia.

