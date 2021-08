Fatalne informacje dla Paulo Sousy! Długa przerwa Arkadiusza Milika

Wyjazd Arkadiusza Milika na Euro 2020 był niepewny praktycznie do ostatniej chwili. Sztab reprezentacji Polski ostatecznie postanowił nie zabierać go na turniej, czego powodem była kontuzja kolana. Menedżer Olympique Marsylia Jorge Sampaoli potwierdził, że Polak wciąż walczy z urazem.

Kilka tygodni przerwy Milika

- Rehabilitacja trwa dłużej niż zakładaliśmy. Prognozy są takie, że Milik do gry wróci za około półtora miesiąca - powiedział argentyński szkoleniowiec na konferencji prasowej przed meczem pierwszej kolejki Ligue 1 przeciwko Montpellier.

Nieobecność Milika może mocno popsuć plany nowego menedżera klubu z Marsylii. Absencja Polaka oznacza, że Argentyńczyk będzie miał do dyspozycji jedynie Dario Benedetto i Cheikha Bambę Dienga. Pierwszy z nich w ubiegłym sezonie sześciokrotnie wpisywał się na listę strzelców, zaś drugi jeszcze czeka na trafienie w Ligue 1.

Milik nie uda się na zgrupowanie reprezentacji

Pomimo transferu na Stade Velodrome w zimowym okienku transferowym, Arkadiusz Milik był najlepszym strzelcem Olympique Marsylia w sezonie 2020/21. Polak w 15 ligowych spotkaniach na francuskich boiskach strzelił dziewięć bramek, a także dołożył jedno trafienie w meczu Pucharu Francji przeciwko Canet Roussillon FC.

Kontuzja Milika oznacza, że opuści on nie tylko kilka pierwszych kolejek Ligue 1, ale także najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. We wrześniu kadrowicze Paulo Sousy rozegrają trzy spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata - z Albanią, San Marino i Anglią.