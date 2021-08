Oficjalnie: Przemysław Frankowski wrócił do Europy. Bułka opuszcza PSG

Przemysław Frankowski podpisał kontrakt z nowym klubem do 2026 roku. Jego ostatnim klubem było Chicago Fire, w którym występował od 2019 roku, kiedy trafił tam z Jagiellonii Białystok. W USA we wszystkich rozgrywkach zagrał w 64 meczach i zdobył w nich 10 goli, dołożył do tego tyle samo asyst. Teraz zagra w Ligue 1. Według doniesień medialnych Lens musiało zapłacić za Polaka około 3 miliony euro.

Przemysław Frankowski trafił do najbardziej polskiego klubu we Francji

- Profil Frankowskiego idealnie pasuje do naszego projektu. To zawodnik niezwykle oddany we wszystkim co robi. Ma charakter i osobowość. Jego dynamika, umiejętności i technika przyniosą korzyści dla naszego zespoły. Jego uniwersalność będzie istotna dla sztabu szkoleniowego. Prawa strona, lewa strona w formacji 3-5-2 albo 3-4-3 – ma umiejętności, żeby występować na każdej z tych pozycji i w tych ustawieniach. W wieku 26 lat ma ciekawe doświadczenie i będzie w stanie je wnieść do szatni. I w dodatku jest Polakiem. To nie było kryterium podczas poszukiwań, ale to dodatkowy atut, bo Polacy zawsze dobrze się tu czuli – powiedział koordynator sportowy klubu, Florent Ghisolfi.

RC Lens nie bez powodu nazywa się czasami najbardziej polskim klubem we Francji. W przeszłości grali tu Paweł Orzechowski, Walter Winkler, Ryszard Grzegorczyk, Henryk Maculewicz, Eugeniusz Fabler, Mirosław Tłokiński, Roman Ogaza, Cezary Tobolik, Joachim Marx czy Jacek Bąk. Poza tym w klubie występowali też francuscy piłkarze o polskich korzeniach: Antoine Sibierski, Eric Sikora, Arnold Sowinski, Michel Lewandowski, Robert Budzynski i inni. Dlatego RC Lens w filmiku prezentującym Frankowskiego przypomniała o swoich tradycjach. Frankowski zaprezentował kibicom, jak powinno wymawiać się jego imię. W tle można usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego.

Nowy sezon Ligue 1 rozpocznie się już w najbliższy piątek, 6 sierpnia. RC Lens zmierzy się ze Stade Rennais w niedzielę 8 sierpnia. W poprzednim sezonie Lens zajęło siódme miejsce.

Marcin Bułka ponownie wypożyczony

Nowy klub znalazł także Marcin Bułka. Polski bramkarz pozostał w Ligue 1. W czwartek 5 sierpnia został wypożyczony z PSG do OGC Nice. Wypożyczenie będzie trwało rok i zawiera opcję wykupu. Poprzedni sezon również spędził na wypożyczeniu - pół roku był zawodnikiem FC Cartagena, czyli zespołu występującego w IV lidze hiszpańskiej. Tam zagrał tylko cztery mecze, po czym wrócił do stolicy Francji, ale nie na długo. W styczniu został wypożyczony do LB Chateauroux, czyli II ligi francuskiej. Tam jednak też nie zagrzał miejsca, więc teraz spróbuje szczęścia w Nicei.

Oprócz Frankowskiego i Bułki w przyszłym sezonie Ligue 1 będziemy mogli oglądać Arkadiusza Milika, który reprezentuje Olympique Marsylia i Karola Filę, który z Lechii Gdańsk trafił do RC Strasbourg.

