Trener Marsylii przekazał złe informacje ws. Arkadiusza Milika

Arkadiusz Milik w ostatnim meczu ligowym poprzedniego sezonu z FC Metz doznał kontuzji łękotki. Napastnik pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, ale po kilku dniach je opuścił. Trener Paulo Sousa postanowił nikogo nie powoływać w miejsce Milika na Euro 2020. Na powrót byłego piłkarza Napoli do gry będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Jorge Sampaoli zabrał głos ws. powrotu Arkadiusza Milika do gry. "Rehabilitacja trwa dłużej niż zakładaliśmy"

Olympique Marsylia w pierwszym meczu sezonu zmierzy się z HSC Montpellier. Trener Jorge Sampaoli pojawił się na przedmeczowej konferencji prasowej i został zapytany o sytuację zdrowotną Arkadiusza Milika. Szkoleniowiec przyznał, że powrót Polaka do gry się nieco opóźni. "Rehabilitacja trwa dłużej niż zakładaliśmy. Prognozy są takie, że Milik wróci do gry za około półtora miesiąca" – powiedział.

Tym samym oznacza to, że argentyński trener do tego czasu będzie mógł korzystać z dwóch napastników: Dario Benedetto oraz Cheikha Bamby Dieng. Były zawodnik Boca Juniors zdobył sześć bramek w poprzednim sezonie, natomiast Senegalczyk wciąż pozostaje bez trafienia na poziomie ligi francuskiej. Z prognoz Sampaoliego wynika, że Arkadiusz Milik może wrócić na mecz z RC Lens w ósmej kolejce Ligue 1, który jest zaplanowany na 26 września.

Arkadiusz Milik nie zostanie także powołany przez Paulo Sousę na mecze w eliminacjach do MŚ w Katarze z Albanią, San Marino oraz Anglią. Polak trafił do Olympique Marsylii w styczniu tego roku na zasadzie wypożyczenia z Napoli. Napastnik w poprzednim sezonie zagrał w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dziesięć bramek oraz zanotował jedną asystę.