Bułka odchodzi z PSG. Polski bramkarz znalazł nowy klub

Choć Marcin Bułka trafił do PSG dwa lata temu, to wciąż nie przebił się do kadry pierwszego zespołu paryskiego klubu. W ubiegłym sezonie Polak był na wypożyczeniu w hiszpańskiej Cartagenie i LB Chateauroux. Przez najbliższe miesiące 21-latek również będzie występować poza Paryżem.

Bułka odchodzi z PSG. Będzie na wypożyczeniu w Nice

Jak informuje "Nice-Matin", Polak trafi na wypożyczenie do OGC Nice, gdzie zastąpi Yoanna Cardinale'a w roli zmiennika Waltera Beniteza. Bułka będzie miał spore trudności z wygryzieniem kolumbijskiego bramkarza z pierwszego składu zespołu, gdyż Benitez występuje w klubie z Lazurowego Wybrzeża od 2016 roku. W ciągu pięciu lat rozegrał 130 spotkań na poziomie Ligue 1, będąc jedną z kluczowych postaci w zespole.

W ubiegłym sezonie Bułka zagrał w trzech klubach. Rozgrywki rozpoczął od spotkania ligowego w barwach PSG w spotkaniu z RC Lens. Później Polak trafił na wypożyczenie do drugoligowej FC Cartageny, gdzie zagrał zaledwie cztery spotkania ligowe. Wiosnę 2021 roku spędził natomiast w LB Chateauroux. Po dobrym początku w nowym klubie zawodnik doznał kontuzji kostki, ale w kwietniu wrócił do gry. Jego klub spadł z Ligue 2.

Bułka jest związany kontraktem z PSG do czerwca 2025 roku. Nicea, w której bramkarz ma występować w nadchodzących rozgrywkach, zakończyła poprzedni sezon na dziewiątym miejscu w lidze.