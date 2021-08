Reprezentant Polski blisko powrotu do Europy! 3 miliony euro

Władze Chicago Fire mają negocjować szczegóły transferu Przemysława Frankowskiego z RC Lens. Klubu, który w sezonie 2021/2022 będzie występował na poziomie Ligue 1. Brian Sandalow informuje, że do uzgodnienia pozostały tylko szczegóły, a jego "struktura jest już gotowa". Nie wiadomo jeszcze na jakich dokładnie warunkach reprezentant Polski miałby przenieść się do Francji.

Przemysław Franowski wart 3 miliony euro? Czy zaskakujący transfer do Ligue 1 zostanie zrealizowany?

Nie podano także długości kontraktu piłkarza z RC Lens. Dziennikarz podkreśla, że umowa zawarta między klubami nie jest w swojej ostatecznej wersji, jednak wszystko wskazuje na to, że zostanie ona dopięta w odpowiednim terminie. "Ten ruch pokazuje, że zawodnicy mogą przyjeżdżać do Chicago, rozwijać się i przenosić do 5 najlepszych lig na świecie. Jest to dobry punkt sprzedaży dla Fire, aby przyciągnąć przyszłych graczy" - czytamy na Twitterze.

NIe znamy szczegółów, choć zdaniem mediów Chicago Fire miałoby otrzymać kwotę co najmniej dwukrotnie większą od tej, którą klub zapłacić za kupno Frankowskiego. Przypomnijmy więc, że 26-latek dołączył do Major League Soccer w styczniu 2019 roku za 1,5 miliona euro. Można więc jasno wywnioskować, że obecnie piłkarz jest wart 3 miliony.

Przemysław Frankowski w Chicago Fire rozegrał 64 mecze, w których strzelił 10 goli i zdobył tyle samo asyst. Kontrakt piłkarza z klubem wygasa z końcem grudnia 2022 roku. Jest to data szczególna, ponieważ amerykańska liga rozgrywana jest w ciągu jednego roku kalendarzowego. W międzyczasie skrzydłowy otrzymał powołanie od selekcjonera Paulo Sousy na Euro 2020.