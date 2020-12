To koniec?! Nowy klub już szykuje koszulki z nazwiskiem Messiego. Specjalny komunikat

Przyszłość Leo Messiego wciąż jest owiana tajemnicą. Przypomnijmy, że jego kontrakt z Barceloną jest ważny tylko do końca czerwca 2021 roku, co oznacza, że już od stycznia Argentyńczyk będzie mógł prowadzić negocjacje transferowe z dowolnymi drużynami. Coraz bardziej prawdopodobny wydaje się transfer gwiazdora Katalończyków do PSG.

Messi trafi do PSG? Francuski klub szykuje się na jego przyjęcie

Robin Bairner z portalu footballtransfers.com zdradził, że do transferu Messiego do PSG jest coraz bliżej. Dziennikarz stwierdził tak, ponieważ - według jego źródeł - szefowie PSG przekazali wszystkim sklepom partnerskim informację i prośbę o przygotowanie się na gwałtowny wzrost sprzedaży. Ten wzrost ma być rzecz jasna spowodowany sprzedażą koszulek z nazwiskiem Messiego.

Przenosiny Argentyńczyka do Francji są bardzo prawdopodobne z trzech powodów: po pierwsze od jakiegoś czasu myśli on o odejściu z Barcelony, po drugie w zespole z Paryża Messi grałby z Neymarem, który rzekomo postawił ultimatum PSG - albo klub ściągnie Messiego, albo on odejdzie. Po trzecie PSG, spośród wszystkich klubów zainteresowanych Messim, może zaoferować mu największą pensję.

Co ciekawe, portal goal.com informował w poniedziałek, że Messi do tej pory nie podjął negocjacji z żadnym klubem. Gwiazda Barcy na razie nie zamierza zaprzątać sobie głowy dot. przyszłości i w każdym meczu chce dawać z siebie wszystko na boisku. Dodatkowo goal.com poinformował, że: "na razie nie było kontaktu między kandydatami na nowego prezesa Barcelony a Messim".

Na 24 stycznia zostały zaplanowane wybory, które wyłonią nowego prezesa katalońskiego klubu. Mogą one być kluczowe dla przyszłości Messiego.

- Ma kłopoty z efektywnością. W starciu z Levante zdobył bramkę, ale wcześniej miał serię ponad dwudziestu strzałów, po których piłka nie znajdowała drogi do siatki! Geniusz z Rosario miał pecha do fenomenalnych interwencji bramkarzy rywala, ale też sam uderzał z pozycji, które nie gwarantowały sukcesu. W niedzielę pomocną dłoń do 33-latka wyciągnął Mickael Malsa z Levante, który w irracjonalny sposób raz za razem tracił piłkę, aż w końcu jego drużyna została za to skarcona - napisał Jakub Kręcidło o Messim w tekście podsumowującym wygraną 1:0 Barcelony z Levante.

Messi w bieżącym sezonie zagrał w barwach Barcelony 15 spotkań i trafił do siatki osiem razy oraz zanotował cztery asysty.