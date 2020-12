Łukasz Teodorczyk zadebiutował w nowym klubie. Czekał niemal pół roku

To nie jest najlepszy czas w karierze Łukasza Teodorczyka, ale w końcu pojawiło się światełko w tunelu. 29-latek wrócił na boisko po kilkumiesięcznej pauzie spowodowanej kontuzją kolana. Napastnik zadebiutował w drużynie RSC Charleroi, która wypożyczyła go z Udinese. W wygranym spotkaniu 4:3 z Cercle Brugge Teodorczyk pojawił się na murawie w 90. minucie. To był jego pierwszy występ od lipca.

19-krotny reprezentant Polski próbuje odbudować formę w lidze belgijskiej, w której był gwiazdą przed transferem do Włoch. To właśnie w barwach Anderlechtu w rozgrywkach 16/17 Teo zdobył 23 bramki i został królem strzelców ligi. Później jego kariera wyraźnie zahamowała. W sezonie 17/18 strzelił dla klubu z Brukseli już tylko 10 goli.

W kolejnych dwóch sezonach, już w barwach Udinese, rozegrał łącznie 32 spotkania i tylko raz wpisał się na listę strzelców, a było to w lutym 2019 roku, gdy Udinese wymęczyło wygraną 1:0 z Chievo, późniejszym spadkowiczem.

Sytuacja w tabeli

RSC Charleroi to trzeci zespół ligi. Traci trzy punkty do lidera - Club Brugge, ale rozegrał mecz więcej. Najlepszym strzelcem drużyny prowadzonej przez Karima Belhocine'a jest Shamar Nicholson, 23-letni Jamajczyk, który ma na koncie sześć bramek.