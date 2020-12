Neymar postawił ultimatum PSG! Może odejść z klubu, chyba że spełnią warunek

- To, czego pragnę najbardziej, to ponowna gra z Leo Messim. Jeśli zechce, pozwolę mu nawet występować na mojej pozycji. W przyszłym roku musimy grać razem, na pewno - powiedział Neymar po środowym meczu PSG z Manchesterem United (3:1) w Lidze Mistrzów.

Francuskie i hiszpańskie media natychmiastowo podchwyciły temat, łącząc Messiego z transferem do PSG. Przypomnijmy, Argentyńczyk chciał opuścić FC Barcelonę już zeszłego lata, jednak ostatecznie zdecydował się pozostać na Camp Nou. Teraz może być jednak inaczej. Kontrakt gwiazdora wygasa już w czerwcu przyszłego roku, co oznacza, że za niespełna miesiąc może on rozpocząć negocjacje z nowym klubem.

Neymar chce Messiego w PSG i stawia ultimatum

Tę sytuację będzie chciało wykorzystać PSG. A może nawet nie tyle, co będzie chciało, a musiało, bo tego chce Neymar. Chociaż od odejścia Brazylijczyka z FC Barcelony minęły już ponad trzy lata, to wciąż utrzymuje on stały kontakt z Messim. Hiszpańskie media informują nawet, że zawodnicy przyjaźnią się i traktują jak bracia. Neymar ma dokładnie znać sytuację Messiego i, jako lider PSG, zdecydował się pośrednio zaapelować do władz klubu o sprowadzenie go do Paryża na przyszły sezon.

Jak informuje "Mundo Deportivo", jeśli Messi nie trafi do PSG, pod znakiem zapytania stanie przyszłość Neymara w paryskim klubie. Kontrakt Brazylijczyka wygasa w czerwcu 2022 roku i miał on już zapowiedzieć, że jeśli mistrzowie Francji nie ściągną Messiego, to on nie przedłuży umowy z klubem. A to byłoby potężnym ciosem marketingowym i ekonomicznym dla katarskich właścicieli PSG przed mundialem, który właśnie w 2022 roku odbędzie się w ich kraju.

Neymar grał z Messim w FC Barcelonie w latach 2013-2017. W tym czasie zawodnicy wygrali z klubem Ligę Mistrzów, zdobyli dwa mistrzostwa Hiszpanii i trzy krajowe puchary. W 2015 roku FC Barcelona wygrała też Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA. Od lata 2017 roku Neymar jest zawodnikiem PSG, które zapłaciło za niego rekordowe 222 miliony euro.