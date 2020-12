Michał Probierz może się odegrać za Ligę Europy. Niespodziewana okazja na rewanż

Derby Krakowa zawsze niosą ze sobą wiele emocji. Zarówno po stronie piłkarzy, jak i kibiców oraz trenerów. W piątkowym meczu na ławce trenerskiej obu zespołów usiądą szkoleniowcy, którzy mieli już okazję rywalizować ze sobą w lipcu 2019 roku. DAC Dunajska Streda, prowadzona wtedy przez Petera Hyballę nigdy nie wygrała z Cracovią (oba mecze zakończyły się remisem 1:1 i 2:2). Słowacki zespół wyeliminował jednak drużynę trenera Probierza przez ilość bramek strzelonych na wyjeździe.

Konfliktu między trenerami zespołów z Krakowa dziennikarze doszukują się przez słowa, jakie wypowiedział Peter Hyballa. Przed el. Ligi Europy Niemiec zarzucał Cracovii archaiczny styl gry i nazwał polską drużynę "zespołem koszykarskim".

- Czy żywię o to urazę? To jest piłka nożna. Jedynie trochę zdziwiony jestem, bo zastanawiam się, czy ja się nie przygotowuję do jakiejś walki MMA. Bo akurat ja niczego złego z trenerem Hyballą nie zrobiłem, a potraktowano go jak wojownika, który ma ze mną wojnę toczyć. Trochę spokoju, nie szukajmy taniej sensacji. Powiedział co powiedział, jest trenerem przeciwnej drużyny, a jeżeli chodzi o Wisłę i samą zmianę trenera mnie nie interesuje - powiedział na przedmeczowej konferencji trener Michał Probierz.

- Podejrzewam, że jeżeli chodzi o skład to trener Hyballa nie rozpozna tej Cracovii, bo połowy już nie ma. To wygląda zupełnie inaczej. Zawsze jak się przyjeżdża dwa dni przed meczem, to jest zagadka dla samego trenera. Też nie zdaje sobie sprawy z atmosfery i tego jak to tu wygląda. Podejrzewam, że nie grał w takich derbach. Mimo, że nie będzie kibiców to ta otoczka wokół tego meczu wprowadza trenera w znak zapytania. Mecz będzie na pewno bardzo ciekawy i wszyscy na niego czekają - dodał Probierz.

Peter Hyballa został ogłoszony nowym trenerem Wisły Kraków w środę (2 grudnia). Niemiecki szkoleniowiec podpisał z polskim klubem kontrakt do końca 2022 roku. Historyczne derby Krakowa, które będą 200. rywalizacją obu klubów są jednocześnie debiutem Hyballi w nowym zespole. Dziennikarze zapytali Michała Probierza o znajomość obu trenerów.

- Czy znajomość, to nie wiem. Whisky z nim nie piłem, nie wiem jaki pije. Albo jakie wino. Mogę mu jedynie wino Cracovii sprezentować - zażartował Michał Probierz - To jest to co powiedziałem wcześniej. Nie róbmy wrogów. Życzę mu powodzenia. Przyjechał do nowego kraju i nie mam zamiaru wywoływać wojny, o którą się mnie podejrzewa. Ja akurat nigdy nie mówiłem złego słowa o trenerach, którzy coś robią i trzeba do tego podejść neutralnie - zakończył szkoleniowiec Cracovii.