Tak Inter zagrał bez Zielińskiego. Nie było co zbierać

Inter Mediolan tytuł mistrza Włoch zapewnił sobie przed tygodniem. Zwycięstwo nad Parmą 2:0 dało mu bezpieczną przewagę w tabeli nad drugim Napoli. Asystę w tamtym spotkaniu zanotował Piotr Zieliński. Tym razem trener Cristian Chivu posadził go na ławce rezerwowych. Mimo to Inter spokojnie poradził sobie w wyjazdowym meczu z Lazio Rzym.

Inter nie miał litości. Załatwił dwa piękne gole już w pierwszej połowie

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się dla piłkarzy z Mediolanu wybornie. Prowadznie objęli już w szóstej minucie i to w zaskakujących okolicznościach. Piłkę w pole karne z autu wrzucił Yann Bisseck, jej lot przedłużył Marcus Thuram, a akcję przepięknym wolejem wykończył Lautaro Martinez. Później Inter w pełni kontrolował wydarzenia na murawie. W całej pierwszej połowie dopuścił rywala do zaledwie jednego strzału. Drugi cios zadał za to w 39. minucie. Lautaro Martinez wycofał piłkę przed pole karne do Petara Sucicia, a Chorwat bez przyjęcia przymierzył w samo okienko. Dzięki temu pięknemu trafieniu Inter do przerwy prowadził 2:0.

Po zmianie stron goście nadal przeważali. Stworzyli nawet kilka sytuacji podbramkowych, ale wynik pozostał bez zmian. Sytuację Lazio pogorszyła w dodatku czerwona kartka dla Alessio Romagnolego. Obrońca w brzydki sposób nadepnął na nogę Bonny'ego i po analizie VAR sędzia wyrzucił go z boiska. Mimo gry w osłabieniu zespół z Rzymu zdołał zagrozić bramce Josepa Martineza. Z ostrego kąta strzał oddał Gustav Isaksen, ale hiszpański bramkarz popisał się refleksem i zdołał odbić piłkę.

Inter policzył do trzech. Zieliński tym razem bezrobotny

Przewaga nadal była jednak po stronie Interu, który dobił rywala na niespełna kwadrans przed końcem. Znakomicie w polu karnym zachował się Bonny. Umiejętnie się zastawił, wygrał pojedynek z obrońcami i przytomnie wycofał do Mchitarjana. Ormianin okazji nie zmarnował i pewnym strzałem pokonał Edoardo Mottę. Do ostatniego gwizdka na boisku działo się już niewiele. Cristian Chivu do końca nie skorzystał z Piotra Zielińskiego, który nie wszedł nawet na minutę. Wynik 3:0 pozostał zaś bez zmian.

Dzięki wygranej Inter powiększył swój dorobek do 85 punktów. Nad drugim Napoli ma już 15 "oczek" przewagi. Lazio z kolei ma ich 51 i pozostało na ósmej pozycji.

Lazio Rzym 0:3 Inter Mediolan