Włosi pieją z zachwytu po tym, co zrobił Zieliński. "Arcydzieło"

Piotr Zieliński znalazł się w podstawowym składzie Interu Mediolan na niedziele spotkanie ligowe z Hellasem Werona. W 16. minucie pomocnik zdobył fenomenalną bramkę, ale murawę opuścił już w 55. minucie. Jego zespół wygrał 2:1 po samobójczym golu Martina Farese w 93. minucie. Jak Polaka oceniły włoskie media?

Piotr Zieliński na tapecie we Włoszech po meczu Hellas Werona - Inter Mediolan

"Być może Cristian Chivu zdjął go z boiska za wcześnie. Poza strzeleniem wspaniałego gola wniósł coś wartościowego w trudnym momencie dla drużyny" - podsumował serwis calciomercato.it, przyznając Polakowi notę 7. Najwyższą w Interze i drugą najwyższą na boisku (8 dostał Giovane, strzelec gola dla Hellasu). Podobnie wyglądało to wedle stacji Sky Sport - najlepszy na murawie Brazylijczyk dostał 7, a 31-latek niewiele mniej, bo 6,5.

Nieco bardziej surowy był dla Zielińskiego był portal tuttomercatoweb.com. "Strzelił kilka pięknych goli w swojej karierze, ale ten na Bentegodi jest trudny do pobicia. Jego wolej prawą nogą zza pola karnego to arcydzieło. Ale potem dramatycznie opada" - oceniono. A cały jego występ na 6,5, w Interze lepszy był tylko Hakan Calhanoglu, asystent przy bramce Polaka (nota 7).

Za to portal sport.virgilio.it postawił obu pomocników Interu na równi, dając im "siódemki". "W swoim pierwszym ligowym meczu od początku już w 16. minucie otworzył wynik spotkania strzałem z woleja prawą nogą zza pola karnego. Po dośrodkowaniu Calhanoglu z rzutu rożnego piłka wpadła pod poprzeczkę" - napisano o Zielińskim. A spośród wszystkich graczy lepszy był tylko Giovane (7,5).

Piotr Zieliński zasypany pochwałami przez Włochów po meczu Interu Mediolan. "Genialny i ofensywny"

Od włoskiego Eurosportu reprezentant Polski dostał 6,5. "Zaczął mecz jak kluczowy zawodnik. Najpierw sprawdził bramkarza Lorenzo Montipo strzałem po przekątnej, a potem pokonał go wspaniałym wolejem w górny róg bramki. Genialny i ofensywny, po czym zwolnił tempo i został zmieniony" - podsumowano. Lepsi byli tylko turecki pomocnik Interu (7) oraz brazylijski napastnik Hellasu (7,5).

"Bramka to prawdziwy klejnot. Asysta Calhanoglu jest niezwykle piękna, ale Polak wykorzystuje technikę, siłę i precyzję, by posłać piłkę w górny róg bramki. W dalszej części pierwszej połowy jego efektywność spada, zwłaszcza w obronie" - tak występ Polaka podsumował portal fcinter1908.it, dając notę 6,5.

Dla Piotra Zielińskiego był to 10. występ w barwach Interu w tym sezonie. Poza jedną bramką ma również jedną asystę