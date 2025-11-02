Alarm ws. Lewandowskiego! Chodzi o kontuzję. "Niemożliwe"

Robert Lewandowski ma szansę wystąpić w najbliższym meczu FC Barcelony! Choć hiszpańska prasa nie spodziewa się go w wyjściowej jedenastce na niedzielne spotkanie z Elche (2 listopada, godz. 18:30), to znalazł się on w kadrze meczowej. Dzieje się to zaledwie 21 dni po meczu Litwa - Polska, w czasie którego nasz napastnik nabawił się kontuzji. A to niesie ze sobą ogromne ryzyko.

Ekspert przemówił ws. kontuzji Lewandowskiego. "To niemożliwe"

Tak uważa znany fizjoterapeuta i osteopata Krzysztof Jamka i zwrócił uwagę na komunikat, jaki 14 października wydała FC Barcelona. Informowała wtedy, że: "Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie". - Ten komunikat możemy wsadzić między bajki. Fizjologicznie jest to niemożliwe, by po naderwaniu mięśnia - czy to włókna, czy ścięgna - wrócić po niespełna trzech tygodniach. Przy takim urazie mięsień potrzebuje pięciu-sześciu tygodni na regenerację - stwierdził w wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty.

Jego zdaniem uszkodzenie mięśnia musiało być mniejsze. Nie zmienia to jednak tego, że Jamka dostrzegł w kontuzjach Lewandowskiego niepokojącą powtarzalność. - To trzeci taki sam uraz w ciągu pół roku. To nie są urazy mechaniczne, tylko przeciążeniowe. Można dostrzec w nich pewną tendencję, pojawiła się pewna cykliczność - dodał.

Lewandowski daje zły przykład? "Niedobrze, że w świat idzie narracja..."

Podkreślał także, że wczesne powrotu do gry wcale Lewandowskiemu nie służą. Potwierdzały to choćby jego występy z początku sezonu czy te na Euro 2024 z Austrią i Francją. Poza tym piłkarz nie pozwala włóknom odpowiednio się zregenerować, co może prowadzić do odnowienia się urazu. - Zwiększone ryzyko kolejnego uszkodzenia jest bezsprzeczne. Ponadto praktyka pokazuje, że - szczególnie po kilku urazach - ten mięsień ma mniejszą moc. Z każdym kolejnym uszkodzeniem i z każdą blizną mięsień będzie słabszy - wyjaśnił specjalista.

Jamka wręcz skrytykował postawę napastnika FC Barcelony, sugerując, że daje w ten sposób zły przykład. Jego zdaniem inni zawodnicy, powołując się na przypadek Polaka, mogą oczekiwać, że również uda im się przyspieszyć okres leczenia. - Niedobrze, że w świat idzie narracja, że da się tak skrócić czas regeneracji mięśnia. Albo to jest fenomen Lewandowskiego, albo on po prostu szarżuje - podsumował ekspert.