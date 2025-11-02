Moder "przemówił" ws. kontuzji. Nie potrzebował słów. Serce się kraje

Jakub Moder od początku tego sezonu jest wyłączony z gry. Jego klub Feyenoord Rotterdam informował, że reprezentant Polski ma problemy z plecami. Choć początkowo uraz nie wydawał się aż tak poważny, kibice wciąż nie mogli doczekać się powrotu 26-latka. W końcu w niedzielę gruchnęły fatalne informacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak zakończył karierę. Jak go zapamiętamy? Żelazny: On był wielki

Trener ogłosił ws. Modera. Oto reakcja piłkarza

W trakcie konferencji prasowej przekazał je trener Feyenoordu Robin van Persie. - Jakub przeszedł w tym tygodniu operację. To ogromne rozczarowanie - zarówno dla niego samego, jak i dla całego zespołu. W najbliższych miesiącach nie będziemy mogli na niego liczyć - powiedział. Do sytuacji odniósł się już także sam Moder.

W niedzielę zamieścił na InstaStories swoje zdjęcie, na którym widać, jak przechadza się po boisku ze zwieszoną głową. Piłkarz dodał także ikonkę z sercem owiniętym bandażem. W ten sposób potwierdził, że słowa trenera są prawdziwe, a sytuacja jest poważna.

Jakub Moder https://www.instagram.com/stories/kubamoder/3756559930753186073/

Moder wszystko potwierdził. Wymowny gest

Oprócz tego pomocnik udostępnił wpis na swój temat zamieszczony przez profil Łączy nas Piłka. - Przerwa Jakuba Modera, spowodowana kontuzją, potrwa dłużej, niż pierwotnie się spodziewano. Reprezentant Polski przeszedł operację, a jego powrót na boisko nastąpi najwcześniej za kilka miesięcy, o czym poinformował trener Feyenoordu Robin van Persie. Dużo zdrowia Modziu! - możemy przeczytać.

Wciąż nie wiadomo jednak, ile dokładnie czasu będzie pauzował Moder. Po raz ostatni w oficjalnym meczu wystąpił 10 czerwca tego roku. Działo się do przy okazji przegranej reprezentacji Polski z Finlandią 1:2 w Helsinkach w eliminacjach do mistrzostw świata. Dla byłego gracza Lecha Poznań jest to już druga długotrwała kontuzja w karierze. Wcześniej z powodu urazu kolana, jakiego doznał w starciu Brighton z Norwich, stracił niemal dwa lata. Do gry wrócił jesienią 2023 r.