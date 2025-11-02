Totalna demolka w Ekstraklasie! Tak gra sensacyjny lider!

Siedem meczów rozegranych, jeden gol strzelony i aż 16 straconych. Tak przed niedzielną wizytą w Zabrzu wyglądał bilans wyjazdowych spotkań Arki Gdynia. Arki, która w czwartek przegrała u siebie z Górnikiem w Pucharze Polski (1:2). Już trzy dni po tych wydarzeniach mogła zrewanżować się liderowi tabeli.

Zadanie nie było jednak łatwe, o czym gdynianie najlepiej przekonali się w pierwszej połowie. Górnik oddał aż 12 strzałów na bramkę Węglarza, wykonał siedem rzutów rożnych i po 45 minutach w pełni zasłużenie prowadził 1:0.

W 13. minucie Sondre Liseth wykorzystał zagranie na wolne pole od Lukasa Ambrosa i pokonał Damiana Węglarza. Pod drugim polem karnym działo się niewiele, a Marcel Łubik miał mało pracy.

Po zmianie stron bramkarz Górnika popełnił fatalny błąd. W 48. minucie, będąc naciskanym we własnym polu bramkowym przez dwóch zawodników rywali, nabił Nazarija Rusyna.

Na stratę gola zabrzanie zareagowali w najlepszy możliwy sposób. Od 50. do 62. minuty zdobyli aż trzy gole. Najpierw pięknym strzałem sprzed pola karnego popisał się Maksym Chłań. Kilka chwil później do bramki dołożył asystę przy trafieniu Patrika Hellebranda. Ousmane Sow dobił własny strzał z rzutu karnego i podwyższył na 4:1. Górnikowi nadal było mało.

W 70. minucie przepiękną, kombinacyjną akcję wykończył Luka Zahović, pieczętując tym samym triumf zabrzan aż 5:1.

W następnej kolejce Górnik zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin (7 listopada, 20:30), zaś Arka dwa dni później (9 listopada, 20:15) podejmie u siebie Lecha Poznań.