Jagiellonia Białystok w niedzielne popołudnie rozegra hitowe spotkanie 14. kolejki ekstraklasy. Zagra u siebie z Rakowem Częstochowa. W dotychczasowych 12 meczach (jedno spotkanie białostoczan zostało przełożone) jednym z pewniaków do gry był Bartłomiej Wdowik, który w tym sezonie jest piłkarzem wypożyczonym z Bragi. Okazuje się, że może zostać na Podlasiu na stałe.

REKLAMA

Zobacz wideo Feio trenerem Radomiaka. Żelazny: To bardzo trudny człowiek. Co się wydarzyło w Dunkierce?

Jagiellonia może pobić rekord transferowy. "Doskonale wie"

"Białostoczanie mają opcję wykupu. I jak na razie wiele wskazuje na to, że będą chętni z niej skorzystać. Wdowik z meczu na mecz rośnie i ponownie staje się ważną postacią drużyny, podobnie jak dwa lata temu w sezonie mistrzowskim. A do tego on sam czuje się przy Słonecznej świetnie i sam doskonale wie, że Adrian Siemieniec ma na niego wpływ jak żaden inny trener" - poinformował "Przegląd Sportowy".

Gdyby brązowi medaliści poprzedniego sezonu ekstraklasy zdecydowali się na wykup obrońcy, pobiliby tym samym klubowy rekord transferu przychodzącego.

"Wkrótce rekord może ulec podwojeniu z nawiązką. Sięgnąć pułapu 1,5 miliona euro. Tyle wynosi ustalona z Bragą klauzula wykupu Bartłomieja Wdowika" - podał tygodnik "Piłka Nożna".

Dotychczas, jeśli wierzyć informacjom dostępnym na portalu Transfermarkt, do tej pory najdrożej pozyskanymi zawodnikami w historii Jagiellonii byli: Ognjen Mudrinski, Bogdan Tiru i Nemanja Mitrović. Cała trójka kosztowała po 600 tysięcy euro.

Czołową piątkę uzupełniają sprowadzeni za kwoty odpowiednio 550 i 500 tysięcy euro - Martin Kostal i Jakov Puljić. Najdrożej pozyskanym Polakiem pozostaje Marcin Bukhardt, za którego Jagiellonia płaciła w 2011 roku Metalistowi Charków 350 tysięcy euro.

Wdowik, który przed transferem do Bragi także grał w Jagiellonii, łącznie rozegrał dla niej 138 meczów. Zdobył 14 goli i zanotował tyle samo asyst. W 2024 roku zdobył mistrzostwo Polski. Jest jednokrotnym reprezentantem Polski.