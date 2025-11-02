Niebywałe, co zrobił Iordanescu w Legii. "W klubie byli totalnie zgorszeni"

Edward Iordanescu nie poprowadzi Legii Warszawa już w żadnym meczu. Spotkanie z Pogonią Szczecin w 1/16 finału Pucharu Polski było jego ostatnim w roli trenera stołecznego klubu. Wokół rumuńskiego szkoleniowca w ostatnich tygodniach trwała ożywiona dyskusja. Jednym z zarzutów, jaki formułowali wobec niego choćby kibice, było podejście do Ligi Konferencji. W meczu z Samsunsporem (0:1) bez ceregieli wystawił rezerwowy skład. Okazuje się, że w klubie nie byli z tego zadowoleni.

W Warszawie byli "zgorszeni". Iordanescu zrobił coś przeciw polskiej piłce

- W klubie byli totalnie... zgorszeni, to jest chyba dobre słowo - nie chcę powiedzieć załamani - tym co zrobił Iordanescu, nawet w kontekście tego jak ważnym pucharem jest nie tylko dla Legii Liga Konferencji, ale ogólnie dla Polski, że nawet my uczestniczyliśmy rękoma Dariusza Mioduskiego - jako członka ECA żeby popchnąć do stworzenia tej Ligi Konferencji - powiedział Tomasz Włodarczyk w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki na YouTube.

ECA to European Club Association - organizacja zrzeszająca i reprezentująca interesy ponad 700 europejskich klubów piłkarskich. Jej wiceprezesem jest Dariusz Mioduski. Nie brakuje głosów, że Polska to jeden z największych beneficjentów powstania Ligi Konferencji.

W sezonie 2024/2025 mieliśmy dwóch przedstawicieli w ćwierćfinale tych rozgrywek. W tym sezonie aż cztery polskie kluby grają w fazie ligowej - to historyczny sezon polskiej piłki.

Legia Warszawa w najbliższy czwartek rozegra kolejny mecz w europejskich pucharach. Zagra na wyjeździe z Celje. Wcześniej, bowiem już w niedzielny wieczór zmierzy się w ligowym klasyku z Widzewem Łódź. Póki co obowiązki pierwszego trenera zespołu przejął Inaki Astiz, który w 201 meczach pełnił funkcję asystenta: Marka Gołębiewskiego, Aleksandara Vukovicia, Kosty Runjaicia, Goncalo Feio i Edwarda Iordanescu.