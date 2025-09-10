Rosja? Turcja? Media: Arkadiusz Milik podjął decyzję

0 - tyle minut rozegrał Arkadiusz Milik w tym sezonie. Ba, tyle też minut uzbierał w poprzednim sezonie. Wszystko z powodu kontuzji, której nabawił się w czerwcu 2024 w starciu z Ukrainą (3:1). Polak nie jest w rytmie meczowym i wydaje się, że w Juventusie nie ma większych szans, by w ten rytm znów wpaść. Świadczy o tym też decyzja klubu o niezgłaszaniu napastnika do fazy ligowej Ligi Mistrzów. W ostatnich tygodniach pojawiło się więc wiele plotek transferowych na temat piłkarza. Okazuje się, że podjął już decyzję w sprawie przyszłości.

Arkadiusz Milik z Juventusu ruszać się nie zamierza. Przynajmniej na razie

Milik łączony był m.in. z Realem Betis, klubami z Arabii Saudyjskiej, Kataru czy z MLS. W ostatnich dniach o Polaka miały też pytać drużyny z Turcji. Ale to nie koniec. Pojawiła się również nowina o tym, że napastnik został zaproponowany klubowi z Rosji. Co na wszystkie te doniesienia ma do powiedzenia sam zainteresowany? To zdradził Sebastian Staszewski.

"Sporo plotek o przyszłości Arkadiusza Milika. Turcy twierdzą, że dogadał się z Trabzonsporem, Nicolo Schira, że został zaproponowany klubowi z Rosji. Ale Milik nigdzie się nie rusza i przynajmniej do zimy zostaje w Juventusie. Na razie wciąż trenuje indywidualnie" - przekazał dziennikarz na X. To potwierdza wieści Piotra Koźmińskiego sprzed kilku tygodni, a także informacje od tuttosport.com z początku września. "Polak niemal na pewno pozostanie w Juventusie do stycznia, czekając na ofertę" - pisał wówczas portal. Milik liczy, że otrzyma minuty jesienią, przynajmniej w krajowej lidze. Ale czy tak się stanie? Ciężko wyrokować, na razie niewiele na to wskazuje.

Co zrobi Juventus? Milik czeka

Za Juventusem już dwa spotkania Serie A, ale w żadnym z nich Milik szansy nie dostał. Co więcej, nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. Jest pomijany i najwidoczniej Igor Tudor nie widzi go w drużynie. A ta odniosła dwa zwycięstwa na start ligi, dzięki czemu plasuje się na drugiej lokacie z kompletem punktów. Liderem jest SSC Napoli. Kolejny mecz Juventus rozegra już w najbliższą sobotę o godzinie 18:00, kiedy to podejmie na własnym stadionie Inter Mediolan.

