Rosja? Turcja? Media: Arkadiusz Milik podjął decyzję
Ostatnie dni naznaczone są sporym zamieszaniem wokół Arkadiusza Milika. Co chwile pojawiają się nowe plotki transferowe, mniej lub bardziej kuriozalne. Dla Polaka sprawa wydaje się być jednak jasna, o czym donosi Sebastian Staszewski. Napastnik miał podjąć decyzję, które barwy będzie przywdziewał w kolejnych miesiącach.
0 - tyle minut rozegrał Arkadiusz Milik w tym sezonie. Ba, tyle też minut uzbierał w poprzednim sezonie. Wszystko z powodu kontuzji, której nabawił się w czerwcu 2024 w starciu z Ukrainą (3:1). Polak nie jest w rytmie meczowym i wydaje się, że w Juventusie nie ma większych szans, by w ten rytm znów wpaść. Świadczy o tym też decyzja klubu o niezgłaszaniu napastnika do fazy ligowej Ligi Mistrzów. W ostatnich tygodniach pojawiło się więc wiele plotek transferowych na temat piłkarza. Okazuje się, że podjął już decyzję w sprawie przyszłości.

Arkadiusz Milik z Juventusu ruszać się nie zamierza. Przynajmniej na razie

Milik łączony był m.in. z Realem Betis, klubami z Arabii Saudyjskiej, Kataru czy z MLS. W ostatnich dniach o Polaka miały też pytać drużyny z Turcji. Ale to nie koniec. Pojawiła się również nowina o tym, że napastnik został zaproponowany klubowi z Rosji. Co na wszystkie te doniesienia ma do powiedzenia sam zainteresowany? To zdradził Sebastian Staszewski. 

"Sporo plotek o przyszłości Arkadiusza Milika. Turcy twierdzą, że dogadał się z Trabzonsporem, Nicolo Schira, że został zaproponowany klubowi z Rosji. Ale Milik nigdzie się nie rusza i przynajmniej do zimy zostaje w Juventusie. Na razie wciąż trenuje indywidualnie" - przekazał dziennikarz na X. To potwierdza wieści Piotra Koźmińskiego sprzed kilku tygodni, a także informacje od tuttosport.com z początku września. "Polak niemal na pewno pozostanie w Juventusie do stycznia, czekając na ofertę" - pisał wówczas portal. Milik liczy, że otrzyma minuty jesienią, przynajmniej w krajowej lidze. Ale czy tak się stanie? Ciężko wyrokować, na razie niewiele na to wskazuje.

Co zrobi Juventus? Milik czeka

Za Juventusem już dwa spotkania Serie A, ale w żadnym z nich Milik szansy nie dostał. Co więcej, nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. Jest pomijany i najwidoczniej Igor Tudor nie widzi go w drużynie. A ta odniosła dwa zwycięstwa na start ligi, dzięki czemu plasuje się na drugiej lokacie z kompletem punktów. Liderem jest SSC Napoli. Kolejny mecz Juventus rozegra już w najbliższą sobotę o godzinie 18:00, kiedy to podejmie na własnym stadionie Inter Mediolan. 

