Media: Jest decyzja ws. przyszłości Milika. To tam będzie grał

7 czerwca 2024 - to wtedy Arkadiusz Milik pojawił się na murawie po raz ostatni. W meczu towarzyskim z Ukrainą (3:1) doznał poważnej kontuzji. Pierwotnie miał wrócić do gry po około 40 dniach, ale absencja mocno się wydłużyła. A kiedy doszedł już do siebie, to przydarzyły mu się kolejne urazy. I tak opuścił cały poprzedni sezon. W tym również nie pojawił się jeszcze na boisku i wydawało się, że jeśli to zrobi, to w innych barwach niż Juventusu. A jednak!

Arkadiusz Milik już wie, gdzie zagra w nadchodzących miesiącach

Jak donosi tuttosport.com, Milik nie zamierza odchodzić tego lata z włoskiej drużyny. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze dwa lata, a mu samemu zależy na tym, by pozostać w jednej z najlepszych lig świata. "Polak niemal na pewno pozostanie w Juventusie do stycznia, czekając na ofertę" - czytamy.

To potwierdza wieści Piotra Koźmińskiego, który już w połowie sierpnia informował, że piłkarz nie zamierza rozstawać się z ekipą z Turynu. Liczy na minuty w rundzie jesiennej. Czy w końcu trener da mu szansę? Przekonamy się w kolejnych tygodniach. Tego lata Milikiem interesowało się wiele klubów i na brak ofert raczej narzekać nie mógł. Mówiło się m.in. o chęci zakontraktowania przez Real Betis, kluby z Arabii Saudyjskiej, z Kataru, a także z MLS.

Co z Milikiem w klubie i w reprezentacji?

Juventus zaczął ten sezon bez Milika w składzie, ale poradził sobie bardzo dobrze. Dowód? Dwa zwycięstwa, zero porażek i zero remisów. Najpierw drużyna z Turynu pokonała 2:0 Parmę, a w niedzielę 1:0 Genoę. Powrót na boisko i gra jest też ważna dla Milika w kontekście reprezentacji Polski. Na wrześniowe zgrupowanie powołania nie dostał, co jest zrozumiałe.

Jeśli zacznie w końcu pojawiać się na murawie w rozgrywkach klubowych, to Jan Urban z pewnością zastanowi się nad jego kandydaturą. A już w najbliższych dniach Polska rozegra dwa mecze. Najpierw zmierzy się z Holandią (4 września), a trzy dni później z Finlandią. Oba spotkania zostaną rozegrane w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026.

