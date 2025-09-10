Oto co legendarny trener proponuje FIFA ws. Rosji. Absurd

Rosja nie ustępuję w wojnie z Ukrainą, dlatego też nie wróciła do sportowej rywalizacji. Ba, ta wizja się oddala w związku z kolejnymi atakami państwa agresora. Mimo wszystko znajdują się drużyny, które rywalizują ze "Sborną", ale w sparingach. Od czasu wykluczenia kadra rozegrała aż 22 spotkania. Rywalami byli m.in. Białorusini, Syryjczycy czy Serbowie. A w kolejnych miesiącach piłkarze mają zaplanowane cztery mecze z różnymi nacjami. Rosjanie domagają się przywrócenia ich do zmagań na arenie międzynarodowej. I okazuje się, że nie tylko oni tego pragną.

Guus Hiddink ma szalony pomysł. Zaapelował już do FIFA o "Turniej Pojednania"

Za takim rozwiązaniem jest Guus Hiddink, który trenował "Sborną" w latach 2006-2010. Jego zdaniem sport może rozwiązać konflikt rosyjsko-ukraiński, co brzmi dość kuriozalnie. Dlatego też ma konkretny apel do FIFA. - FIFA powinna zorganizować turniej, w którym wystąpią cztery zespoły. Mowa o Stanach Zjednoczonych, Ukrainie, Rosji, a także drużynie Europy. Nie jest istotne, kto wygra... Świat musi położyć kres konfliktowi rosyjsko-ukraińskiemu! - mówił, cytowany przez sports.ru. Ale to nie był koniec jego "mądrości".

- Futbol może być bardzo użyteczny - w trakcie, a także i po zakończeniu turnieju wszyscy muszą złożyć broń... Dojdzie do podobnej sytuacji, jak podczas I wojny światowej. Wówczas wojska alianckie i Niemcy grali wspólnie w piłkę nożną w Boże Narodzenie - dodawał. Wydaje się jednak wątpliwe, by FIFA w ogóle rozważyła pomysł Holendra. Bo ten wydaje się absurdalny.

Napięty terminarz Rosjan. I to mimo wykluczenia

Obecnie Rosjanie skupiają się na nadchodzących sparingach. W październiku czekają ich dwa mecze. Najpierw zmierzą się z Iranem, a następnie z Boliwią. Z kolei w listopadzie ich rywalami będą Peru i Chile. Wiele mówi się też o możliwym starciu z aktualnymi mistrzami świata, Argentyną. Na przyjazd wielkich gwiazd nie ma jednak co liczyć, bo mogłoby to być źle postrzegane w oczach zachodnich sponsorów. Pojawiły się też wieści o planach rozegrania spotkania z USA. - Wyobrażam sobie, jak oburzona będzie Ukraina, jak bardzo będą wściekli. Będą się ślinić ze złości. Jak ta ślina będzie się rozpryskiwać... - ironizowała Swietłana Żurowa.

