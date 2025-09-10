Ciężka kontuzja, a teraz takie wieści dla Bułki. Klub natychmiast podjął decyzję

Na początku lipca Marcin Bułka oficjalnie został zawodnikiem saudyjskiego Neom SC. Choć miał oferty z uznanych europejskich klubów, to według wielu ekspertów oraz fanów - wybrał po prostu pieniądze. Stracił na tym dużo, gdyż nie został powołany na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski, choć dotąd był "dwójką" w hierarchii. Wiadomo już, że w tym roku do kadry nie wróci na pewno.

Kłopoty Marcina Bułki. Saudyjczycy ściągają następcę Polaka

Francuski dziennik "L'Equipe" poinformował we wtorek, że Bułka na jednym z treningów zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie. "Taki uraz oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę. Francuzi donoszą, że polski golkiper mógł nawet skończyć sezon, zanim jeszcze go na dobre zaczął" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl. 25-latek zdążył dotąd rozegrać w nowych barwach jeden mecz przeciwko Al Ahli.

To były koszmarne wieści nie tylko dla Polaka, ale również jego zespołu, który został bez podstawowego bramkarza. Tamtejsze okienko zamyka się jednak 11 września. Dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że władze klubu chcą to wykorzystać i osiągnęli porozumienie z Almerią w sprawie pozyskania Luisa Maximiano. Jeśli wszystko zostanie dopięte, bramkarz podpisze czteroletni kontrakt.

26-latek został piłkarzem hiszpańskiego zespołu przed rokiem, kiedy został wykupiony za nieco ponad osiem milionów euro z S.S. Lazio. Jak dotąd zanotował dla niego 64 mecze, w których 13 razy zachował czyste konto. Niewiele brakowało, by zaliczył z drużyną awans, natomiast Almeria przegrała w półfinale baraży z Realem Oviedo.

NEOM SC rozegra kolejny mecz już w niedzielę 14 września, kiedy na wyjeździe zmierzy się z zespołem Damac. Jeśli transfer Maximiano nie dojdzie do skutku, między słupkami stanie zapewne 39-letni Mustafa Malayekah, który w poprzednim sezonie grał dla Al-Fateh.

