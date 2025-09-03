Media: To tam może wylądować Milik. Kolejny chętny

Arkadiusz Milik od czerwca zeszłego roku i meczu Polska - Ukraina (3:1) nie pojawił się na boisku. Juventus jakiś czas temu przedłużył kontrakt z napastnikiem do końca czerwca 2027 r., również po to, by mieć większe pole manewru na rynku transferowym. A 31-latek wzbudza zainteresowanie.

Arkadiusz Milik wzbudza zainteresowanie w mocnej lidze

Niedawno pojawiły się spekulacje o zakusach Samsunsporu (to rywal Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji). A dziennikarz Mirko Di Natale poinformował o kolejnym zgłoszeniu z Turcji. "Trabzonspor pytał o Arka Milika. Samsunspor również jest zainteresowany" - napisał Włoch w serwisie X.

Być może na zapytaniu się nie skończy i siedmiokrotni mistrzowie Turcji wykonają kolejne kroki w kierunku pozyskania reprezentanta Polski. Wyjazd nad Bosfor byłby dla niego zupełnie nowym rozdziałem w karierze, choć w Trabzonsporze w przeszłości grało kilku Polaków (ostatnim był Tymoteusz Puchacz, który w rundzie wiosennej sezonu 2021/22 dołożył cegiełkę do zdobycia tytułu).

Arkadiusz Milik może odejść z Juventusu, ale fundamentem jest zdrowie

W tym wszystkim najważniejsze jest zdrowie napastnika, który seryjnie łapie kontuzje i przez to jego powrót do gry ciągle się opóźnia. Co prawda pojechał na klubowe mistrzostwa świata (był na ławce w meczu z Manchesterem City), lecz nie zdążył na start sezonu Serie A. Ewentualne przenosiny do Turcji muszą zostać sfinalizowane do poniedziałku 8 września, gdy w tym kraju zamknie się okno transferowe. Oczywiście nie dojdą do skutku, jeśli będą wątpliwości do co zdrowia piłkarza.

Arkadiusz Milik trafił do Juventusu latem 2022 r. Dotychczas rozegrał 75 meczów, strzelił 17 goli oraz zanotował dwie asysty w barwach włoskiego klubu.

