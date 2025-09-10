Gwiazdor "zawiódł" dyrektora Jagiellonii. "Nie rozumiem"

Jagiellonia Białystok prezentuje się doskonale. Od bolesnej porażki na start ekstraklasy z Bruk-Bet Termalicą jeszcze nie przegrała, a tuż przed przerwą reprezentacyjną pewnie pokonała Lechię Gdańsk 2:0. Tuż przed tym piłkarze Adriana Siemieńca wyelimnowali Dinamo City i awansowali do fazy ligowej Ligi Konferencji. Nie ma co się zatem dziwić, że drużyna przeprowadziła w lecie kilka istotnych transferów.

Dyrektor sportowy Jagiellonii zabrał głos ws. gwiazdora. "Nie rozumiem tego wyboru"

Podczas zakończonego okienka Jagiellonia sprowadziła aż 12 zawodników, czyli: Bernardo Vitala, Loukę Pripa, Alexa Cantero, AZ Jacksona, Dawida Drachala, Alexa Pozo, Yukiego Kobayashiego, Bartłomieja Wdowika, Dimitrisa Rallisa, Andy'ego Pelmarda, Sergio Lozano oraz Youssufa Syllę. Mimo to nie udało się pozyskać Darko Churlinowa, który pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie w poprzednim sezonie.

25-latek miał ofertę z Jagiellonii, natomiast przeniósł się do tureckiego Kocaelisporu. Dyrektor sportowy Łukasz Masłowski wyznał, że nie rozumie tej decyzji. - Bardzo go chcieliśmy - rozpoczął. - Do końca o niego walczyliśmy. Wydaje mi się, że to była na końcu tylko i wyłącznie wola samego Darko. Oczywiście, nie byliśmy w stanie w stanie nawet zrównać się z ofertą z Turcji. Prawdopodobnie to finanse miały finalny wpływ na decyzję - tłumaczył w rozmowie na antenie Ekstraklasa TV.

- Przyznam, że nie do końca rozumiem ten wybór. Oczywiście, szanuję, ale pewnie gdybym był na jego miejscu, wybrałbym Jagiellonię - dodał. Z jednej strony szkoda, natomiast z drugiej Masłowski może się cieszyć, gdyż pensja Churlinowa jest ogromna.

- Uważam, że musimy być uczciwi w stosunku do innych piłkarzy. Oczywiście, Darko byłby jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy. Nie zrobilibyśmy jednak dla niego komina płacowego - oznajmił. Nie można wykluczyć, że Macedończyk inkasowałby w zespole więcej niż choćby Taras Romańczuk czy Jesus Imaz.

Jagiellonia rozegra kolejne spotkanie w sobotę 13 września, kiedy zmierzy się z Piastem Gliwice. Na ten moment drużyna Adriana Siemieńca zajmuje czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 12 punktów.

