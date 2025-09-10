Kariera Arkadiusza Milika od dawna jest na zakręcie. Reprezentant Polski stracił cały poprzedni sezon na leczenie kontuzji. Gdy tylko uporał się z kolanem, to pojawiły się kolejne kłopoty. W efekcie tego wszystkiego ostatnim meczem, jaki Polak rozegrał, nadal pozostaje sparingowe spotkanie reprezentacji Polski z Ukrainą jeszcze przed Euro 2024. Najgorsze jest jednak to, że jeśli nie uda mu się zmienić klubu, to jego przerwa znów się wydłuży, tym razem z przyczyn sportowych.

Szans na grę żadnych, opcji już bardzo mało

Juventus nie wiąże z nim już żadnych planów. W dodatku Milik zarabia niemało, a pożytek aktualnie jest z niego absolutnie żaden. Naszego reprezentanta łączono latem z kilkoma klubami, ale nic z tych pogłosek nie przekuło się w rzeczywistość. Ostatnio media donosiły, że nasz rodak porozumiał się z tureckim Trabzonsporem (okienko tam trwa do 12 września). Teraz okazuje się, że Polak mógł stać się bohaterem transferu, który uznano by za co najmniej kontrowersyjny. Napastnik mógł bowiem trafić do Rosji!

Milik mógł trafić do Rosji? Kontrowersyjny pomysł

Informacji w tej sprawie dostarczył włoski dziennikarz Nicolo Schira. Jego zdaniem jeden z pośredników odpowiedzialnych za kwestię transferu Polaka zaproponował naszego rodaka klubowi z Rosji (jego nazwy Włoch nie wymienia). Niewykluczone, że klub stamtąd byłby w stanie udźwignąć pensję na poziomie podobnym do tego, którą Milik ma obecnie, czyli zdaniem Schiry 1,8 mln euro za rok gry. Jednak i w tej sprawie nie pojawiły się konkrety. Nie wiadomo czy nasz napastnik byłby nawet zainteresowany wątpliwym moralnie ruchem.

Odkąd w 2022 roku wybuchła wojna na Ukrainie transfery do Rosji są bardzo niemile widziane w większości krajów w Europie. Oczywiście nie wszyscy się tym przejmują, według danych transfermarkt.de obecnie w rosyjskiej ekstraklasie gra 168 obcokrajowców (najwięcej jest Brazylijczyków, bo 28). Co do Polaków, aktualnie żadnego tam nie ma, ale to głównie dlatego, że Maciej Rybus nie był w stanie już sobie znaleźć klubu w Premier Lidze. Były reprezentant Polski był jedynym naszym piłkarzem, który po rosyjskiej agresji na Ukrainę pozostał w tym kraju, za co dziś jest swego rodzaju zawodnikiem wyklętym w Polsce. Podobnie zresztą jak polska napastniczka Gabriela Grzywińska, jedyna nasza piłkarka w Rosji (gra dla Zenitu Sankt Petersburg).

