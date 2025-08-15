Zieliński może "zdradzić" Inter. Tego Włosi mu nie wybaczą

Niestety przygoda Piotra Zielińskiego w Interze nie poszła po jego myśli. Polakowi przytrafiło się wiele kontuzji, a jak był zdrowy, to głównie wchodził na murawę z ławki rezerwowych. Z tego powodu coraz więcej mówi się o jego transferze. "La Gazzetta dello Sport" poszła o krok dalej i napisała, że Polak "musi odejść", by zrobić miejsce dla Mortena Frendrupa z Genoi.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński reaguje na decyzję Lewandowskiego! To wyraża więcej niż tysiąc słów

Media: Zieliński może "zdradzić" Inter

Włoscy dziennikarze przekazują coraz więcej informacji nt. transferu Polaka. Serwis FCInterNews informował, że "Inter otrzymał zapytania ze strony drugoplanowych zespołów z Bundesligi i Premier League, które zostały odrzucone" - czytamy. Teraz pojawiły się zaskakujące doniesienia.

Serwis rompipallone.it pisze, że Piotr Zieliński może "zdradzić" Inter Mediolan, podpisując kontrakt z rywalem. Mowa oczywiście o lokalnym przeciwniku - AC Milan. "Rossoneri podobno rozważają możliwość pozyskania pomocnika w przypadku odejścia Musaha, Bennacera i Adliego. Zieliński byłby opcją transferową wartą rozważenia, biorąc pod uwagę, że mówimy o wysokiej klasy pomocniku, który doskonale zna naszą ligę. Grał również na różnych pozycjach w swojej karierze, co stanowi kluczowy atut dla Allegriego" - czytamy.

Zobacz też: Sceny. Cały stadion ruszył na piłkarzy Juventusu

Na razie nikt nie zgłosił się po Piotra Zielińskiego

Serwis podkreśla, że na razie żaden klub nie wykonał poważnego kroku po Zielińskiego. "Polak ma wysoką pensję, co utrudnia mu znalezienie się na tym rynku transferowym" - czytamy. Lokalne media donosiły o możliwości przenosin do Arabii Saudyjskiej, gdzie płacą bardzo dużo, ale w przeszłości "Zielek" miał odrzucić oferty z Bliskiego Wschodu.

AC Milan sprowadził już jednego pomocnika przed sezonem. Mowa o Luce Modriciu, który spędził w Realu Madryt 13 sezonów. Zdobył w tym czasie sześć Lig Mistrzów, pięć Klubowych Mistrzostw Świata, Superpucharów UEFA i Superpucharów Hiszpanii, cztery mistrzostwa Hiszpanii i zanotował dwa triumfy w Pucharze Króla. Chorwat w 2018 roku otrzymał Złotą Piłkę.