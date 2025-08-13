"Zieliński musi odejść". Druzgocąca wiadomość z Włoch

Miniony sezon nie był udany dla Piotra Zielińskiego. Rozegrał zaledwie 39 meczów, w których strzelił dwa gole i dołożył trzy asysty. W sumie uzbierał 1762 minuty, co nie jest zadowalającym wynikiem. Niestety trapiły go kontuzje, przez które opuścił aż 18 meczów. Nic więc dziwnego, że Polak nie był w stanie zaprezentować swoich umiejętności na murawie.

Włosi wprost nt. Zielińskiego: "Musi odejść"

W ostatnim czasie pojawiało się mnóstwo spekulacji dot. przyszłości Polaka. W swoim najnowszym artykule "La Gazzetta dello Sport" pisze wprost - "Zieliński musi odejść". Chodzi o to, że Nerazzurri chcą sprowadzić Mortena Frendrupa z Genoi. Problem jest taki, że w kadrze Interu jest wielu środkowych pomocników, na czele z Piotrem Zielińskim, dla którego poprzedni sezon był bardzo trudny.

Włoscy dziennikarze piszą, że samo odejście Kristjana Asllaniego "nie wystarczy", więc klub będzie musiał pozbyć się kogoś jeszcze. Według nich padło na Polaka. "Aby sprowadzić pomocnika, który mógłby pełnić rolę bufora, konieczna byłaby sprzedaż Piotra Zielińskiego, ale to jeszcze nie jest przesądzone. Polak rozczarowany w swoim pierwszym roku, również z powodu ciągłych problemów fizycznych, chciałby udowodnić, że wciąż zasługuje na miejsce w drużynie" - czytamy.

Problemy z transferem Zielińskiego. Jest jedno rozwiązanie

Ponadto jest jeszcze jeden problem z Zielińskim - jego pensja, która wynosi 4,5 mln euro, co może być ceną zaporową dla większości europejskich klubów, które chciałyby go sprowadzić. Zdaniem gazzetta.it rozwiązanie jest jedno - transfer do Arabii Saudyjskiej.

"Już w przeszłości, w czasach neapolitańskich, 'Zielu' był o krok od przenosin do Arabii Saudyjskiej" - zakończono.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu, gdy Zieliński grał jeszcze w Napoli, otrzymał ofertę z Al-Ahli z Arabii Saudyjskiej. Kontrakt Piotra Zielińskiego z Interem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Transfermarkt obecnie wycenia go na 10 mln euro.