Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

"Zieliński musi odejść". Druzgocąca wiadomość z Włoch
Piotr Zieliński nie miał ostatnio łatwego czasu w klubie i reprezentacji. Michał Probierz wybrał go nowym kapitanem, ale nawet nie miał okazji zadebiutować z opaską na ramieniu, bo doznał kontuzji. Cały sezon 2024/25 był pod znakiem jego kontuzji, tak samo w klubie. Przez to nie miał jak pokazać przydatności na boisku, co z jego wysoką pensją dało dziennikarzom "La Gazzetty dello Sport" jeden wniosek - musi odejść.
Piotr Zieliński
Screen YouTube - F10K Productions

Miniony sezon nie był udany dla Piotra Zielińskiego. Rozegrał zaledwie 39 meczów, w których strzelił dwa gole i dołożył trzy asysty. W sumie uzbierał 1762 minuty, co nie jest zadowalającym wynikiem. Niestety trapiły go kontuzje, przez które opuścił aż 18 meczów. Nic więc dziwnego, że Polak nie był w stanie zaprezentować swoich umiejętności na murawie.

Zobacz wideo Piotr Zieliński reaguje na decyzję Lewandowskiego! To wyraża więcej niż tysiąc słów

Włosi wprost nt. Zielińskiego: "Musi odejść"

W ostatnim czasie pojawiało się mnóstwo spekulacji dot. przyszłości Polaka. W swoim najnowszym artykule "La Gazzetta dello Sport" pisze wprost - "Zieliński musi odejść". Chodzi o to, że Nerazzurri chcą sprowadzić Mortena Frendrupa z Genoi. Problem jest taki, że w kadrze Interu jest wielu środkowych pomocników, na czele z Piotrem Zielińskim, dla którego poprzedni sezon był bardzo trudny.

Włoscy dziennikarze piszą, że samo odejście Kristjana Asllaniego "nie wystarczy", więc klub będzie musiał pozbyć się kogoś jeszcze. Według nich padło na Polaka. "Aby sprowadzić pomocnika, który mógłby pełnić rolę bufora, konieczna byłaby sprzedaż Piotra Zielińskiego, ale to jeszcze nie jest przesądzone. Polak rozczarowany w swoim pierwszym roku, również z powodu ciągłych problemów fizycznych, chciałby udowodnić, że wciąż zasługuje na miejsce w drużynie" - czytamy.

Problemy z transferem Zielińskiego. Jest jedno rozwiązanie

Ponadto jest jeszcze jeden problem z Zielińskim - jego pensja, która wynosi 4,5 mln euro, co może być ceną zaporową dla większości europejskich klubów, które chciałyby go sprowadzić. Zdaniem gazzetta.it rozwiązanie jest jedno - transfer do Arabii Saudyjskiej.

"Już w przeszłości, w czasach neapolitańskich, 'Zielu' był o krok od przenosin do Arabii Saudyjskiej" - zakończono.

Zobacz też: "Każdy klub chciałby go mieć". Zachwyty nad Polakiem po transferze

Przypomnijmy, że jakiś czas temu, gdy Zieliński grał jeszcze w Napoli, otrzymał ofertę z Al-Ahli z Arabii Saudyjskiej. Kontrakt Piotra Zielińskiego z Interem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Transfermarkt obecnie wycenia go na 10 mln euro.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: