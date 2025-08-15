Wszystkie oczy na Serie A. Klub Runjaicia rusza po kolejnego Polaka

Latem zeszłego roku Adam Buksa odszedł z francuskiego RC Lens i przeniósł się do duńskiego klubu FC Midtjylland za cztery miliony euro. - Pasuje do wielu parametrów, które badamy dla jednej z naszych pozycji w ataku: ma siłę fizyczną i inteligencję taktyczną. W Adamie widzimy napastnika, który przede wszystkim wie, gdzie jest bramka - mówił Peter Sand, dyrektor sportowy FC Midtjylland. Buksa zakończył sezon 2024/2025 z 15 golami w 39 meczach. Nie był jednak do końca zadowolony. - Myślę, że w lecie będzie gorąco. Na dzisiaj nie mogę nic zagwarantować. Każda opcja jest brana pod uwagę. Brak możliwości gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów nie satysfakcjonuje mnie. Cele mam trochę wyższe - mówił po sezonie w Kanale Sportowym.

Adam Buksa trafi do Udinese?

Adam Buksa ma ważną umowę z FC Midtjylland do czerwca 2028 roku. Wątpliwe jednak, by wypełnił obowiązujący kontrakt. Jak informuje znany dziennikarz, specjalizujący się w transferach Nicolo Schira, Buksa jest w kręgu zainteresowań Udinese, drużyny z czołowej ligi świata - Serie A.

"Udinese pracuje nad podpisaniem kontraktu z napastnikiem FC Midtjylland - Adamem Buksą. Zaproponowano mu kontrakt do 2029 roku" - napisał Schira w serwisie X.

W Udinese, 12. drużynie ubiegłego sezonu w Serie A, w tym momencie jest aż sześciu napastników: Hiszpan Iker Bravo, Brazylijczyk Brenner, Anglik Keinan, dwaj Chilijczycy: Alexis Sanchez (były piłkarz m.in. Barcelony, Arsenalu, Manchesteru United i Interu), Damian Pizarro oraz Vakoun Issouf Bayo (Wybrzeże Kości Słoniowej). Buksa, gdyby zdecydował się podpisać umowę z Udinese, konkurencję miałby zatem sporą. Z włoskim zespole tego lata umowę podpisał inny reprezentant Polski - Jakub Piotrowski.

Wcześniej w Udinese grało sześciu Polaków: Marek Koźmiński, Łukasz Teodorczyk, Piotr Zieliński, Piotr Czachowski, Paweł Bochniewicz oraz Dariusz Adamczuk.

Aktualnym szkoleniowcem Udinese jest znany z prowadzenia Pogoni Szczecin czy Legii Warszawa - Niemiec Kosta Runjaić.

Udinese pierwszy mecz sezonu 2025/2026 zagra 18 sierpnia (godz. 20.45) - u siebie w Pucharze Włoch z drugoligowym Carrarese. Tydzień później (25 sierpnia, godz. 18.30) wznowi Serie A od pojedynku przed własną publicznością z Hellasem Verona.

Adam Buksa w reprezentacji Polski zadebiutował 2 września 2021 roku za kadencji Paulo Sousy. W kadrze zagrał 23 mecze i strzelił siedem bramek.