Flick wypalił wprost ws. Szczęsnego. "Nie jestem zadowolony"

FC Barcelona ma za sobą kilka tygodni treningów oraz cztery wygrane sparingi - 3:1 z Vissel Kobe, 7:3 z FC Seoul, 5:0 z Daegu FC oraz 5:0 z Como 1907. Teraz pora na rozpoczęcie gry w nowym sezonie La Ligi. Przed tym jednak na konferencji prasowej pojawił się Hansi Flick, który zabrał głos nt. bieżących spraw w katalońskim klubie.

Hansi Flick czeka na rejestrację piłkarzy FC Barcelony

Flick podkreślił, że jest zadowolony z pracy wykonanej na treningach, ale jednocześnie wyraził rozczarowanie sytuacją związaną z rejestracjami m.in. Joana Garcii, Wojciecha Szczęsnego czy Marcusa Rashforda.

- Dla mnie to sytuacja, z której nie jestem zadowolony, ale ufam klubowi. Musimy poczekać do jutra. W zeszłym sezonie też tak było. Skupiamy się na tym, co jest w naszych rękach - powiedział niemiecki szkoleniowiec cytowany przez "Mundo Deportivo". - Joan Garcia? To była wspólna decyzja [o transferze - przyp. red.]. Musimy myśleć o przyszłości klubu. Jest fantastycznym bramkarzem. "Tek" [Wojciech Szczęsny - przyp. red.] również, jest bardzo doświadczony. Jestem z nich obu bardzo zadowolony - dodał.

- Najważniejsze, żebyśmy porozmawiali i żeby mógł wrócić do gry na wysokim poziomie. Musi wyzdrowieć i wrócić, to jest najważniejsze. Jesteśmy po jego stronie, żeby pomóc drużynie - tak Flick skomentował z kolei zamieszanie z Markiem-Andre ter Stegenem.

Na konferencji nie został poruszony temat Roberta Lewandowskiego, który nie zagra w pierwszym meczu La Ligi z powodu kontuzji mięśniowej. Według doniesień ma wrócić do gry jeszcze w tym miesiącu.

Pierwszy mecz w nowym sezonie FC Barcelona rozegra w sobotę 16 sierpnia o godz. 19:30 na wyjeździe z Mallorcą. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.